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Новый взгляд на старые традиции
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Новый взгляд на старые традиции 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
17 апреля Курская государственная картинная галерея им. А. А. Дейнеки открыла для посетителей выставку «New look. Народные традиции», которая будет работать до 20 мая.
Здесь каждый ценитель народного творчества сможет увидеть и оценить результаты слияния различных видов искусства: утонченные костюмы, привлекающие цветовой палитрой картины, а также предметы декоративно-прикладного творчества.
Заведующая выставочным залом галереи Александра Кравченко рассказала о предназначении экспозиции: «Она пользуется успехом, потому что такие вещи мы не видим в обыденной жизни. Иногда даже не представляем, насколько красиво одевались наши предки, что такое праздничная одежда, сколько раз в году носился костюм, который можно увидеть на выставке. Все это вызывает удивление и интерес у наших посетителей. Школьники, приходя сюда, находятся под впечатлением, потому что такой красоты раньше не видели».
Кто принимал участие в выставке?
Организатор Курского Клуба Народного Костюма «Русская традиция» Екатерина Черноок, которая вместе со своими коллегами занимается реконструкцией одежды, и многие вещи сделаны ее руками. Кстати, мы подметили, что некоторые платья имеют современный покрой, то есть их можно немного трансформировать и носить сейчас. Екатерина говорит, что один из своих костюмов она периодически надевает сама. Есть и этнографические предметы из разных коллекций. Например, Людмила Немцева из Курчатова представила несколько своих костюмов, Вера Голубева из Обнинска сделала одеяло, насундучник, платки, предметы обихода, а Ольга Бочарова из Нижнего Новгорода знакомит посетителей с куклами, имеющими реальных прототипов.
Посетители также не остаются равнодушными. Анна Сароян поделилась: «Я тоже вращаюсь в этой сфере, и немного знакома с Екатериной — это творческий человек и настоящий профессионал. Выставка произвела на меня прекрасное впечатление, потому что она получилась атмосферной, красивой и достойной».
Текст и фото: Мария Набатчикова.
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