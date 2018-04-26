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Флористы со всего мира покажут мастерство в Сочи на фестивале «Лэнд Арт»
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Флористы со всего мира покажут мастерство в Сочи на фестивале «Лэнд Арт» 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
С 28 апреля по 1 мая в парке отеля «Рэдиссон Лазурная» пройдет фестиваль «Лэнд Арт». Именитые флористы и мастера из России, Белоруссии, Молдовы и Японии под руководством всемирно известного преподавателя из Швейцарии Питера Хэсса выполнят грандиозные композиции — скульптуры и объекты из природных материалов — камня, коряг, веток, песка. Хэсс занимается Лэнд Артом более 20-ти лет, но это его первый визит в Сочи. В дни фестиваля садово-парковый ансамбль отеля превратится в огромную мастерскую под открытым небом, где будут творить художники. Для них также пройдет первый в России показ и семинар известного японского флориста и дизайнера Казухико Танака. Господин Танака реализует на курорте проекты масштабного интерьерного дизайна — он представит свои работы в интерьерах отеля «Рэдиссон Лазурная», выполненные с экзотическим цветами, сообщают организаторы. Фестивалю «Land Art» скоро исполняется 100 лет — впервые он прошел в Европе 1920-е годы прошлого века. Современное направление
«Land Art» — экология. Сегодня мастера этого направления флористики используют исключительно те материалы, которые отторгла сама природа, благодаря чему пни, сухие ветви, коряги и иные природные материалы получают вторую жизнь, которую вдыхают в них мастера. Они очень органично вписываются в живую природу и могут еще долго в ней существовать, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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