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Картины «волшебника света» Ивана Шультце представят в Нижнем Новгороде
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Картины «волшебника света» Ивана Шультце представят в Нижнем Новгороде 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Выставка картин известного русского живописца Ивана Шультце, которого называют «волшебником света», откроется в Нижнем Новгороде 28 апреля. Масштабная экспозиция его работ будет представлена в столице Приволжья впервые. Об этом сообщили в Нижегородском государственном художественном музее.
В экспозицию войдут более 50 произведений, созданных в период жизни художника в России до 1920 года, а также в эмиграции с 1921 по 1939 год. Нижегородцы увидят картины Ивана Шультце из частных коллекций Германии, Франции, Швейцарии, Канады и фондов Российского государственного музея Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге. Фото: Нижегородский государственный художественный музей
Экспозицию также дополнят почтовые открытки, созданные Иваном Шультце в 1912 — 1916 годах.
"В экспозиции в Нижнем Новгороде будет отражено своеобразие восприятия европейской природы через призму ностальгических воспоминаний, звучавших в творчестве художника на протяжении всей его жизни. Неслучайно в работе «Глицинии» 1920-х годов изображены цветы, привлекшие внимание художника необычайным сходством с русской сиренью", — отмечают организаторы.
Выставка будет открыта для посетителей до 2 июля.
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