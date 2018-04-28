«Волшебный свет Ивана Шультце» пролился на Нижний Новгород: любуемся выставкой в НГХМ

На выставке представлено более 50 работ художника из собраний «Фонда имени Ивана Фёдоровича Шультце», частных коллекций России, Франции, Германии, Швейцарии и Канады, музея Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург), а также оригинальные почтовые открытки, написанные Иваном Фёдоровичем в 1912–1916 гг.

Работы Ивана Шультце относятся к лучшим образцам русского реалистического пейзажа. Картины ученика Константина Крыжицкого и Архипа Куинджи высоко ценились в Российской империи, многие из его произведений были куплены представителями царствующего дома Романовых.

В современной России картины Шультце слабо известны, однако они высоко ценятся на Западе. Дело в том, Иван Федорович не принял Октябрьскую революцию и навсегда покинул свою Родину. Галереи Европы и Америки с большой охотой покупали работы русского художника.

Уникальность выставки заключается в том, что картин Шультце практически нет в русских музеях. Именно поэтому, эта выставка станет для нижегородцев отличной возможностью ознакомиться с творчеством великого художника.

Удивительным образом Иван Фёдорович оказался связан с Нижегородской областью: в посёлке Красные Баки жила его внучка Татьяна Афанасьева . У бывшего директора местного краеведческого музея Ирины Кориной сохранилось несколько картин кисти Шультце, а также дневник его дочери Иоанны и другие документы. Сейчас три масляных этюда, принадлежавшие внучке Ивана Фёдоровича, отреставрированы и выставлены в Нижегородском художественном музее.

Основатель «Фонда имени Ивана Фёдоровича Шультце» Вадим Гончаренко рассказал NN.ru о пяти самых интересных полотнах экспозиции.

— «Арктический пейзаж» был написан по возвращению из экспедиции со Шпицбергена, это ранее творчество Ивана Фёдоровича. Он любезно предоставлен нам музеем Арктики и Антарктики. Интересно то, что ранние полотна художник подписывал пор-немецки. На Шпицбергене он отправился в 1907 году в составе орнитологической экспедиции под руководством Александра Кёнига. Почти все работы, сделанные Шультце после экспедиции, сейчас находятся в Германии, — рассказал Вадим Гончаренко.

— Иван Фёдорович много путешествовал по Швейцарии и очень любил горы. Филигранность «Зимнего утра», выполненной в Санкт-Мориц, завораживает. У художника получалось объёмно изобразить снег, — подчеркнул основатель Фонда.

Безупречная техника и кропотливость Ивана Фёдоровича прекрасно видны в картине «Осенний вечер», изображающей Булонский лес в Париже: заметен каждый листик, каждая травинка. Мало кому удавалось изобразить туманную дымку.

— С работы «Ноябрьский вечер» Иван Фёдорович начал приобретать популярность в Париже. Она была выставлена на весеннем Парижском салоне. Ивану Фёдоровичу прекрасно удавались снег, вода, вечернее освещение, все времена года. Это весьма заметно в картине «Лунный берег». Глядя на его работы, ощущение такое, что стоишь там, внутри этих пейзажей, — заключил Вадим Гончаренко.