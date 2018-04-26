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Четыре музея из Югры представят свои проекты на XX фестивале «Интермузей»
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Четыре музея из Югры представят свои проекты на XX фестивале «Интермузей» 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Музей Природы и Человека, Государственный художественный музей Югры, Этнографический под открытым небом «Торум Маа» и Сургутский художественный музей попали во второй этап конкурсной программы фестиваля «Интермузей-2018». Эти культурные учреждения будут представлять Ханты-Мансийский округ на фестивале музеев с 31 мая по 3 июня на ВДНХ в столице России.
Каждый год организаторы мероприятия поднимают актуальные темы, связанные с музейным делом и арт-индустрией.
В этом году судейская коллегия решила выбрать простую, но обширную тему «Музеи и общество». Тема предстоящего фестиваля будет отображена в размещении и расположении экспонатов и предметов на стенах музеев-участников, и в мероприятиях и культурных программах, организованных в рамках фестиваля.
Отметим, что в предыдущие годы участники обсуждали темы информационных технологий, развития туризма, о будущем музейной сферы и прочее.
Оценивать работы будет профессиональное жюри в составе 17 человек, которое возглавит президент ГМИИ им. А. С. Пушкина Ирина Александровна Антонова.
За выход в третий этап продолжат борьбу 173 музея России. По итогам определятся четыре победителя в четырёх номинациях.
Основная цель такого мероприятия — это развитие музейного дела в стране. Такие мероприятия формируют у людей и ценителей искусства представление о новых тенденциях, о традициях прошлого и о работе в современном музее.
Напомним, что фестиваль «Интермузей» проводится с 1999 года. В этом году у него небольшой юбилей — в 20-ый раз проходит мероприятие. Организатором этой задумки и воплотили в жизнь этот проект Татьяна Кибальчич и Юрий Пищулин.
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