Четыре музея из Югры представят свои проекты на XX фестивале «Интермузей»

Музей Природы и Человека, Государственный художественный музей Югры, Этнографический под открытым небом «Торум Маа» и Сургутский художественный музей попали во второй этап конкурсной программы фестиваля «Интермузей-2018». Эти культурные учреждения будут представлять Ханты-Мансийский округ на фестивале музеев с 31 мая по 3 июня на ВДНХ в столице России.

Каждый год организаторы мероприятия поднимают актуальные темы, связанные с музейным делом и арт-индустрией.

В этом году судейская коллегия решила выбрать простую, но обширную тему «Музеи и общество». Тема предстоящего фестиваля будет отображена в размещении и расположении экспонатов и предметов на стенах музеев-участников, и в мероприятиях и культурных программах, организованных в рамках фестиваля.

Отметим, что в предыдущие годы участники обсуждали темы информационных технологий, развития туризма, о будущем музейной сферы и прочее.

Оценивать работы будет профессиональное жюри в составе 17 человек, которое возглавит президент ГМИИ им. А. С. Пушкина Ирина Александровна Антонова

За выход в третий этап продолжат борьбу 173 музея России. По итогам определятся четыре победителя в четырёх номинациях.

Основная цель такого мероприятия — это развитие музейного дела в стране. Такие мероприятия формируют у людей и ценителей искусства представление о новых тенденциях, о традициях прошлого и о работе в современном музее.

Напомним, что фестиваль «Интермузей» проводится с 1999 года. В этом году у него небольшой юбилей — в 20-ый раз проходит мероприятие. Организатором этой задумки и воплотили в жизнь этот проект Татьяна Кибальчич и Юрий Пищулин.