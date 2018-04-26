В Москве открылась выставка эко-товаров Halfood

В Москве открылась выставка эко-товаров HalfoodПредставители малого и среднего бизнеса всех северо-кавказских регионов презентовали свой товар на всероссийской выставке халяль — продуктов на площадке Halfood и Ecogoods в «Крокус Экспо» в Москве. «Создание эффективной платформы взаимодействия производителей, закупщиков, потребителей рынка халяль, эко-товаров и услуг, укрепляющих здоровье и качество жизни. Участниками выставки стали более 1000 компаний из более чем 40 стран. Впервые, в этом году открыта экспозиция под названием «Сделано в Сирии». Участие в выставке принимают более 100 сирийских бизнесменов, что дополнительно поможет развитию двусторонних отношений Москвы и Дамаска в сферах экономики и культуры», — сообщают организаторы.

Сирийские предприниматели, несмотря на сложную ситуацию в своей стране, представили на выставке качественную продукцию. Одним из первых выставку посетил руководитель ФАДН России Игорь Баринов . «Вынесение на повестку дня тематики халяльной, органической и эко— продукции, и поиск путей эффективного развития данных сегментов — прекрасное решение со стороны организаторов», — отметил Баринов.

На открытии выставки от Дагестана выступил Национальный Дагестанский Ансамбль «Адат».

«Со своей стороны, мы даем возможность сирийским предпринимателям показать свою продукцию крупным российским ритейлерам и помочь в налаживании контактов. Это конкретные шаги, направленные на развитие сотрудничества между нашими странами», — отметил председатель Попечительского комитета выставки Halfood Султан Хамзаев

Выставка проходит 25-27 апреля.