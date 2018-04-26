Ещё
В Москве открылась выставка эко-товаров Halfood
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве открылась выставка эко-товаров Halfood 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В Москве открылась выставка эко-товаров HalfoodПредставители малого и среднего бизнеса всех северо-кавказских регионов презентовали свой товар на всероссийской выставке халяль — продуктов на площадке Halfood и Ecogoods в «Крокус Экспо» в Москве. «Создание эффективной платформы взаимодействия производителей, закупщиков, потребителей рынка халяль, эко-товаров и услуг, укрепляющих здоровье и качество жизни. Участниками выставки стали более 1000 компаний из более чем 40 стран. Впервые, в этом году открыта экспозиция под названием «Сделано в Сирии». Участие в выставке принимают более 100 сирийских бизнесменов, что дополнительно поможет развитию двусторонних отношений Москвы и Дамаска в сферах экономики и культуры», — сообщают организаторы.
Сирийские предприниматели, несмотря на сложную ситуацию в своей стране, представили на выставке качественную продукцию. Одним из первых выставку посетил руководитель ФАДН России Игорь Баринов. «Вынесение на повестку дня тематики халяльной, органической и эко— продукции, и поиск путей эффективного развития данных сегментов — прекрасное решение со стороны организаторов», — отметил Баринов.
На открытии выставки от Дагестана выступил Национальный Дагестанский Ансамбль «Адат».
«Со своей стороны, мы даем возможность сирийским предпринимателям показать свою продукцию крупным российским ритейлерам и помочь в налаживании контактов. Это конкретные шаги, направленные на развитие сотрудничества между нашими странами», — отметил председатель Попечительского комитета выставки Halfood Султан Хамзаев.
Выставка проходит 25-27 апреля.
Mirmol.ru: последние новости
В Махачкале пройдет выставка «Тамара Мусаханова. Мастерская жизни» 300 тыс. за десятого ребенка Расул Ибрагимов вручил семье Джамбулат Магомедов проведал мать братьев Магомедовых (Видео)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноляпы, которые никто не замечал23
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Как уходили знаменитости14
Волшебные преображения звёзд
Актеры, повредившие психику на съемках2
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение