Ещё
В Московском музее современного искусства покажут выставку-пьесу
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Московском музее современного искусства покажут выставку-пьесу 

RT на русском 55 минут назад
В четверг, 26 апреля в Московском музее современного искусства открывается кроссдисциплинарный проект, подготовленный совместно с фондом V-A-C.
Как отметили создатели проекта, выставка — а она получила название «Генеральная репетиция» — заимствует приёмы театральной постановки и «пересматривает устоявшиеся способы экспонирования искусства и взаимодействия со зрителями».
«Генеральная репетиция» разбита на три акта и предлагает посмотреть на художественные произведения как на действующие лица, обладающие собственной биографией, характером и ролями, которые меняются в зависимости от сценария», — поясняют кураторы.
Первый акт продлится до 12 июня. Текст к нему написан объединением «Театр Взаимных Действий» по мотивам пьесы А. П. Чехова «Чайка».
Ранее сообщалось, что в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге появились онлайн-экскурсии.
RT на русском: последние новости
В нью-йоркском Музее мадам Тюссо представили восковую Меланью Трамп Музей ретроавтомобилей открывается в Новокузнецке 19 апреля СК возбудил дело после нападения обезьяны на ребёнка в Архангельске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноляпы, которые никто не замечал23
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Как уходили знаменитости14
Волшебные преображения звёзд
Актеры, повредившие психику на съемках2
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение