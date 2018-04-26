В Совфеде открылась выставка картин Игоря Машкова

Выставка картин московского художника Игоря Машкова торжественно открылась в Совете Федерации . Экспозиция носит название «К истокам».

«Я рад открыть эту замечательную выставку в стенах Совета Федерации. Когда я ознакомился с работами художника, я понял, что его работы нужно непременно выставить в палате регионов. Эти картины прекрасно описывают историю нашего народа и нашей земли. Я приветствую всех собравшихся здесь от сенаторского корпуса», — сказал член Комитета Совета Федерации Дмитрий Шатохин , открывая выставку.

Игорь Машков поблагодарил сенатора за возможность выставить свои работы в стенах Совфеда.

«Большое спасибо за то, что меня пригласили в Совет Федерации. И я рад поделиться своими работами. Здесь можно увидеть пейзажи, натюрморты и портреты. Но больше всего я люблю писать историю русского народа. Я верю, что тот народ, который хорошо знает свою историю, имеет право на достойное будущее», — сказал художник.

По словам консультантки отделения живописи Российской академии художеств Светланы Маслаковой, очень приятно, что в Совете Федерации приветствуют именно реалистическую живопись.

«Сегодня немного художников работают в этом стиле, и я очень рада, что в Совете Федерации поддерживают таких художников. Мы ждём всех в своей академии, где можно посмотреть такие же прекрасные работы», — сказала она.

Первый вице-предводитель Российского дворянского собрания Александр Королёв-Перелешин также поздравил художника с открытием экспозиции и рассказал, что это вторая выставка организации, которая проходит в палате регионов.

«Это вторая выставка Дворянского собрания, которая проходит в Совфеде. Игорь Машков действительно заслужил честь представлять здесь свои работы», — сказал он.

Игорь Машков окончил Московскую среднюю художественную школу при МГХИ им. В. И. Сурикова в 1985 году. С 1989 года он является членом Российского союза художников. Машков участник многочисленных московских, республиканских, всероссийских и зарубежных выставок.

Работы художника находятся в частных собраниях в России, Австрии, Германии, Франции, Японии и других стран мира.