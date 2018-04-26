На Крайнем Севере открыли Арт-резиденцию

Арт-резиденция приглашает художников, которые в течение двух недель будут создавать там свои произведения. С ними будет работать куратор. Это творческое пространство находится на Кольском полуострове на границе с Норвегией. Два раза в год, летом и зимой, Арт-резиденция открыта для посещения. Летняя смена будет называться «Полярный день», а зимняя — «Полярная ночь». Результатом работы твпорческих людей могут стать выставка, мастерская, арт-объект, театральная постановка. Осовное условие — чтобы произведения были связаны с жизнью посёлка, в котором находится Арт-резиденция.

Первым посетителем Арт-резиденции станет художник Иван Лунгин, работы которого выставлены в Московском музее современного искусства и в Милане, в Alberto Sandretti Foundation. Он приедет на смену «Полярный день 2018».