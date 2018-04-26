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На Крайнем Севере открыли Арт-резиденцию
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На Крайнем Севере открыли Арт-резиденцию 

Ревизор.ru 31 минуту назад
Фото: Ревизор.ru
Арт-резиденция приглашает художников, которые в течение двух недель будут создавать там свои произведения. С ними будет работать куратор. Это творческое пространство находится на Кольском полуострове на границе с Норвегией. Два раза в год, летом и зимой, Арт-резиденция открыта для посещения. Летняя смена будет называться «Полярный день», а зимняя — «Полярная ночь». Результатом работы твпорческих людей могут стать выставка, мастерская, арт-объект, театральная постановка. Осовное условие — чтобы произведения были связаны с жизнью посёлка, в котором находится Арт-резиденция.
Первым посетителем Арт-резиденции станет художник Иван Лунгин, работы которого выставлены в Московском музее современного искусства и в Милане, в Alberto Sandretti Foundation. Он приедет на смену «Полярный день 2018».
Арт-резиденция «Никель» — это часть проекта «Вторая школа», который реализуется в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» с целью поддержки и развития социокультурных проектов жителей Печенгского района Мурманской области.
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