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Кадетов из САО приняли в юнармию в Музее Победы
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Кадетов из САО приняли в юнармию в Музее Победы 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Соглашение о сотрудничестве Музея Победы и движения «Юнармия» было подписано 25 апреля. Его подписали директор музея Александр Школьник и начальник главного штаба «Юнармии» Дмитрий Труненков.
«Музей Победы станет для многих поколений юных патриотов не только любимой площадкой для проведения мероприятий, но и настоящим домом, где будут рождаться интересные проекты и инициативы, закладываться будущие традиции», — сказал директор Музея Победы Александр Школьник.
В этот день в ряды «Юнармии» в Зале Славы приняли около 200 воспитанников Первого Московского кадетского корпуса и Московского пансиона государственных воспитанниц.
Елена Слесаренко, начальник аппарата главного штаба «Юнармии», отметила, что во время летних каникул ребята обязательно придут на экскурсии в Музей Победы. «Я уверена, что каждый ребенок нашей страны просто обязан здесь побывать», — подчеркнула она.
«Во время каникул мы предложим юнармейцам около 40 наших образовательных интерактивных программ и квестов по истории Великой Отечественной войны, а летом у нас пройдет детско-юношеский клуб «Лето Побед», во время которого школьники, в том числе юнармейцы, будут проводить целый день в музее. И не только в самом музее, но и на открытых площадках, где в игровой форме будут изучать историю», — сказал Александр Школьник.
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