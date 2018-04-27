Детям расскажут о подводном мире Красного моря в библиотеке №10

Сотрудники библиотеки №10 организуют занятия, посвященные обитателям подводного мира Красного моря. Об этом стало известно 26 апреля.

— Ребята узнают об удивительных морских созданиях, которые обитают в Красном море. Отмечу, что в библиотеке находится богатая коллекция окаменелостей и ракушек. Дети смогут с ней познакомиться и потрогать все экспонаты, — сообщила координатор проектов учреждения Динара Айдакина.

Она добавила, что ребятам представится возможность посетить выставку подводной живописи Ольги Белкиной . Отличительная черта ее картин состоит в процессе их написания. Художница пишет свои произведения, находясь на глубине.

Вход свободный.

Точная дата проведения занятий будет сообщена позже.

Запись по телефону: +79262262111.

Гостей ждут по адресу: Красногвардейский бульвар, дом 1, корпус 1.