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Детям расскажут о подводном мире Красного моря в библиотеке №10
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Детям расскажут о подводном мире Красного моря в библиотеке №10 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Сотрудники библиотеки №10 организуют занятия, посвященные обитателям подводного мира Красного моря. Об этом стало известно 26 апреля.
— Ребята узнают об удивительных морских созданиях, которые обитают в Красном море. Отмечу, что в библиотеке находится богатая коллекция окаменелостей и ракушек. Дети смогут с ней познакомиться и потрогать все экспонаты, — сообщила координатор проектов учреждения Динара Айдакина.
Она добавила, что ребятам представится возможность посетить выставку подводной живописи Ольги Белкиной. Отличительная черта ее картин состоит в процессе их написания. Художница пишет свои произведения, находясь на глубине.
Вход свободный.
Точная дата проведения занятий будет сообщена позже.
Запись по телефону: +79262262111.
Гостей ждут по адресу: Красногвардейский бульвар, дом 1, корпус 1.
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