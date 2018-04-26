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Волгоградский краеведческий музей покажет более 200 уникальных наград
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Волгоградский краеведческий музей покажет более 200 уникальных наград 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
8 мая в Волгоградском краеведческом музее откроется выставка «За службу Отечеству», на которой будет представлено более 200 уникальных наград.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, коллекция включает в себя российские и советские ордена, медали разных периодов истории нашей страны, которые никогда не демонстрировались посетителям.
На выставке можно увидеть награды, учрежденные российскими императорами, — орден Святого Владимира, Святого Георгия, Святой Анны и другие. Помимо этого, гостям покажут советские ордена: Красного знамени, Орден Ленина, медаль «Золотая Звезда » Героя Советского Союза.
В экспозицию также вошли награды, предназначавшиеся солдатам, матросам и офицерам за беспримерное мужество; работникам тыла за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны; генералам и адмиралам за полководческое мастерство.
Отметим, экспозиция станет четвертой в рамках проекта «Открытые фонды музея», стартовавшего в прошлом году.
Справки по телефонам: 8 (8442) 38-84-39 и 38-84-37
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