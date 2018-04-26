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В клубе семейной культуры на Дубнинской откроется выставка послевоенных фотографий
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В клубе семейной культуры на Дубнинской откроется выставка послевоенных фотографий 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В ближайшее воскресенье, 29 апреля, в клубе семейной культуры «Искра» на Дубнинской откроется выставка «Москва послевоенная». Как сообщил заместитель главы управы Восточного Дегунина по работе с населением Олег Яковлев, представить свои фотографии на выставку могут все желающие жители района.
— Выставка приурочена к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — отметил Яковлев. — Все желающие могут до 27 апреля принести свои фотографии послевоенной Москвы в клуб семейной культуры «Искра». Участников конкурса-выставки будут ждать грамоты и памятные сувениры.
Выставка будет открыта с 10.00 до 19.00. Напоминаем, клуб семейной культуры «Искра» находится по адресу улица Дубнинская, дом 38. (мю)
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