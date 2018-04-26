3 мая в Парке Победы пройдёт акция «Память бережно храня» 

В преддверии Дня Победы на Поклонной горе состоится пятая ежегодная общественно-патриотическая акция «Память бережно храня».
План мероприятия:
— сбор гостей с 10.30 до 11.00 на Алее партизан мемориального комплекса «Поклонная гора» у Стеллы воинам стран-участниц Антигитлеровской коалиции (памятник расположен с тыльной стороны Музея);-официальная часть, возложение цветов, 11.00 — 11.45;— продолжение мероприятия в здании Музея Победы (осмотр экспозиций, возложение цветов в Зале Скорби), 12.00 — 14.00;— концертная программа, 14.00 — 16.00.
Главная тема мероприятия — «Союзники по антигитлеровской коалиции и значение Ленд-лиза во Второй Мировой Войне». Кроме того, участники увидят выставку, посвященную легендарному истребительному авиаполку «Нормандия-Неман».
Оргкомитет мероприятия: Благотворительный фонд «Открытые сердца», ФБГУ «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ГАУК „Поклонная Гора“, Клуб Героев Советского Союза и Российской Федерации, Российское Военно-историческое общество, Международный Фонд устойчивого развития, Музейпамяти авиаполка „Нормандия-Неман“, Музей истории Ленд-Лиза.