3 мая в Парке Победы пройдёт акция «Память бережно храня»

В преддверии Дня Победы на Поклонной горе состоится пятая ежегодная общественно-патриотическая акция «Память бережно храня».

План мероприятия:

— сбор гостей с 10.30 до 11.00 на Алее партизан мемориального комплекса «Поклонная гора» у Стеллы воинам стран-участниц Антигитлеровской коалиции (памятник расположен с тыльной стороны Музея);-официальная часть, возложение цветов, 11.00 — 11.45;— продолжение мероприятия в здании Музея Победы (осмотр экспозиций, возложение цветов в Зале Скорби), 12.00 — 14.00;— концертная программа, 14.00 — 16.00.

Главная тема мероприятия — «Союзники по антигитлеровской коалиции и значение Ленд-лиза во Второй Мировой Войне». Кроме того, участники увидят выставку, посвященную легендарному истребительному авиаполку «Нормандия-Неман».