Спортсменки с букетами, пешки в цепях и стадион, которого нет

В Корпусе Бенуа, где проходят самые громкие временные выставки Русского музея и куда обычно тянется вдоль канала Грибоедова очередь желающих прикоснуться к прекрасному, на этот раз открылась необычная экспозиция. «Спорт в советском фарфоре, графике и скульптуре» — так называется эта выставка, на которой представлено около 350 произведений отечественной керамики 1920 — 1990-х годов из частных коллекций, собрания Русского музея и Эрмитажа , а также графика и скульптура на спортивную тему. Догадаться, почему выставка открылась именно сейчас — несложно. Грядущий чемпионат мира по футболу должен иметь и культурную программу. Экспозиция в Русском музее — ее часть. Причем, по некоторым данным, она уже вошла в тройку самых значимых культурных событий чемпионата. В Русском музее, правда, о таком «триумфе» ничего не знают, но значимость представленных на выставке произведений от этого не уменьшается. Хотя собственно к футболу большинство из них отношения не имеет. Все-таки это не самый «высокохудожественный» вид спорта.

«Правильные шахматы»

А вообще спорт — а вернее, люди, им занимающиеся, — всегда интересовал художников. Древнегреческие атлеты — все эти олимпийцы, дискоболы и бегуны — были самыми лучшими моделями. Красота тела, его идеальные пропорции, гармония внутренняя и внешняя находили отражение в основном в скульптуре. На картинах спортивные достижения и их носителей изображали реже. И так продолжалось столетиями, пока не случилась Октябрьская революция, изменившая взгляд на спорт. По крайней мере в одной, отдельно взятой стране, где спорт, как, впрочем, и всё остальное, стал нести идеологический посыл. Тут уж стало не до красоты тела и гармонии, главное — спортивные успехи новых героев нового времени, подчеркивающие правильность выбранного пути.

И вот уже даже шахматы, которые, правда, не совсем спорт, меняют свой привычный облик. На выставке в Русском музее можно увидеть созданные в 1920-х на Государственном фарфоровом заводе шахматы «Красные и белые», где белые ферзи и короли — эксплуататоры, а пешки — опутанные цепями эксплуатируемые. Красные, соответственно, победивший рабочий класс. Интересно, как можно было в такие шахматы играть, ведь, если исходить из идеологии, то белые ни при каком раскладе выиграть не могли!

Тут же — еще одни «правильные» шахматы. На Дмитровской фарфоровой фабрике в тех же 20-х выпускают «Соревнование» — шахматные фигуры, олицетворяющие, с одной стороны, индустрию, с другой — сельское хозяйство. Здесь, опять же если следовать политике партии, всегда должна была быть ничья.

Главное — чтобы было похоже

В других видах спорта, нашедших отражение в искусстве, «чистая» красота тоже ушла на второй план. Потому что многочисленных девушек «с веслом» и прочим спортивным инвентарем очень сложно назвать идеальными моделями. При этом что не приветствовалось в искусстве, так это ирония. И вот уже в созданных в 1930-х Владимиром Лебедевым портретах «девушек с букетами», в которых явно проглядывают черты активных спортсменок, «нарезающих» по улицам в трусах и майках и при этом с накрашенными губами, обнаруживают сатиру и запрещают их. Только в 1970-х этих «девушек» публика смогла увидеть вновь.

Отношение художника к изображаемому вообще несильно приветствовалось в первые годы существования нового государства, если нужно было показать его достойных граждан. Всё должно было быть просто похоже и по возможности красиво. А вот когда дело касалось асоциальных товарищей, тут можно было и проявить свое отношение. Как, например, сделали в 1930-х на Государственном фарфоровом заводе, когда создавали курительный прибор под говорящим названием «Курильщик и спортсмен», где первый изображен худым и немощным да еще и в коричневых цветах, а спортсмен пышет здоровьем. В общем, курительный набор с антикурительным посылом. Почти что « Минздрав предупреждает».

«Три в одном»

Но в послевоенные годы идеология стала уходить на второй план, так же как массовость спорта, который становился профессиональным. И спортсмен вставал в один ряд с героями труда и военными. Всё больше стало появляться произведений искусства, изображающих тех или иных конкретных победителей. На выставке в Корпусе Бенуа можно увидеть и фарфоровую статуэтку фигуристов Ирины Родниной Александра Зайцева , и композицию «Победа гимнаста Михаила Воронина».

Но с годами советские художники всё больше утрачивали интерес к спортивной теме. Последний его всплеск был вызван Олимпиадой 1980 года.

Вызовет ли новый всплеск вдохновения чемпионат мира по футболу — пока не ясно. Да и в советские годы, как выясняется, художники футбол не слишком жаловали.

Интересно, что открывается выставка футбольной карикатурой «Высокий класс», которую в 1934 году нарисовали Кукрыниксы. Карикатура — добрая. Футболист подпрыгнул за мячом так высоко, что оказался на уровне самолета. Есть еще несколько изображений футболистов и представляющие историческую ценность литографии Бориса Ермолаева , на которых можно увидеть стадион имени Кирова таким, каким он был в середине 1950-х. Но, как говорится, не футболом единым, поэтому в целом спортивный энтузиазм выставка вызывает. А еще вызывает воспоминания о детстве, когда почти в каждом доме были такие вот фарфоровые статуэтки, а в каждом дворе — катки.

В общем, Русском музею удалось совместить «три в одном»: искусство, спорт и ностальгию. Посетителям остается лишь выбрать то, что их больше интересует.

интернет-журнал «Интересант»