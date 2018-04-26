Художник из Дублина раскритиковал Disney за губительные методы реставрации классических анимационных фильмов

Он сравнил обновлённую и оригинальную версии мультфильма «Золушка».

Художник Стивен Дуиньян (Stephen Duignan) раскритиковал Blu-ray версию классического мультфильма Disney «Золушка» 1950 года. Он обратил внимание, что после «реставрации» картинка только ухудшилась и потеряла детали.

Дуиньян отметил, что обновлённая версия в некоторых местах выглядит хуже оригинала.

По мнению художника, причина таких потерь при реставрации — методы, которыми пользуются специалисты студии.

В результате, по мнению Дуиньяна, получается неестественная картинка, лишённая эффектов плёнки вроде зернистости, что создаёт иллюзию современного изображения.

Читатели Дуиньяна, в свою очередь, согласились, что подобная практика «реставрации» картин неприемлема. По этой причине некоторые по-прежнему предпочитают оригинальные мультфильмы.

Позиция художника встретила поддержку не только среди пользователей сети, но и в ведущих американских изданиях вроде New York Post.

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