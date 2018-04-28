Фестиваль «Другое искусство» пройдет в Пскове с 16 по 18 мая

Как рассказали в пресс-службе администрации региона, яркая и насыщенная программа фестиваля в этом году включает множество творческих мастер-классов, выставок, спектаклей, а также ярмарку, кинопоказ и традиционный уличный концерт «Воздух-джаз».

События фестиваля развернутся на площадках Театрально-концертной дирекции Псковской области (Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина, галерея «Цех», Медиахолл), в Центре лечебной педагогики, а также в Детском парке и на пешеходной части улицы Пушкина.

Первый день фестиваля откроется ярмаркой «Путешествие вещей», где будут представлены сувенирные изделия и картины участников «Другого искусства». Она будет работать на протяжении всего фестиваля.

В этот день также пройдет серия творческих мастер-классов художников, педагогов и родителей особенных детей — участников фестиваля. В галерее «Цех» откроется выставка работ воспитанников Центра развития «Анима» из Санкт-Петербурга, а на пешеходной части улицы Пушкина откроется традиционная баннерная выставка: репродукции художественных работ участников псковской театральной студии «Я и Ты».

Торжественное открытие фестиваля пройдет в 18.00 на Большой сцене Псковского драмтеатра. Зрители увидят спектакль «Кармен» с участием подопечных фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» (Москва).

17 мая на Малой сцене будет проходить театральная лаборатория «Открытая сцена». Она создана для творческих студий, которые есть при каждом интернате, школе, центре для людей с особенностями в развитии. В фойе театра также откроется выставка графики Андрея Щукина . А вечером на Большой сцене состоится вечер инклюзивной хореографии, представленный театром движения «Лик» из Ташкента (Узбекистан).

Завершится второй день фестиваля показом кинофильма «На уровне глаз» в Медиахолле Театрально-концертной дирекции.

Основные мероприятия последнего дня фестиваля пройдут в Центре лечебной педагогики. В 10.00 будет показан спектакль «Школа навыворот» интегрированной театр-студии «КругII» (Москва). Кроме того, участники и гости фестиваля смогут принять участие в благотворительном аукционе, вырученные средства которого будут направлены на поддержку проекта «Сопровождаемое проживание в Пскове». Вечером на открытой площадке Центра состоится уличный концерт «Воздух-джаз», на котором выступит группа «Ska-Jazz Review».

Отдельно следует отметить инклюзивную игру «Курьер», которая пройдет 18 мая в ТКД. Она включает в себя элементы различных классов игр: живого действия, функционально-ролевых, деловых, психологических, логических и других.

Все мероприятия фестиваля абсолютно бесплатны.