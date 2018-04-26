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Юные художники Зеленограда подготовили выставку ко Дню Победы
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Юные художники Зеленограда подготовили выставку ко Дню Победы 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
В Культурном центре «Зеленоград» открылась выставка учащихся детской художественной школы №9. Свои творческие работы ребята посвятили приближающейся дате — 73-годовщине Великой Победы. В экспозицию вошли многофигурные композиции на военно-историческую тему, военные натюрморты и другие работы, которые выполнили юные живописцы, обучающиеся по направлениям: рисунок, живопись, скульптура, композиция, история искусств, пленэр.
Здесь также представлены работы призеров и лауреатов различных городских конкурсов среди художественных школ и дипломные работы выпускников прошлого года. Выставка продлиться до 17 мая.
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