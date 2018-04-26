Мастер-класс по живописи провели в библиотеке на Волочаевской 

В библиотеке № 122 имени Александра Грина, которая расположена на Волочаевской улице, 21 апреля прошел цикл мероприятий в рамках традиционной акции «Библионочь-2018». В частности, одним из мероприятий стал мастер-класс, на котором все желающие могли освоить азы живописи.
— Прекрасные цветы «расцвели» в библиотеке имени Александра Грина благодаря мастер-классу художника Дарьи Ворониной «Живопись, вдохновленная литературой» по мотивам произведений И. Тургенева. Это занятие стало одним из самых ярких событий «Библионочи» в нашей библиотеке, — рассказала заведующая учреждением культуры Оксана Мальцева.
Мастер-класс проходил по адресу улица Волочаевская, дом 14А. (ео)