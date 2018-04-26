Куда пойти в выходные дни в Перми? Афиша на 29, 30 апреля и 1, 2 мая

29 апреля | ВЫСТАВКИ

222 яйца | 10.00-19.00 | Музей пермских древностей | 0+

Бесстрашно открытое сердце | Персональная выставка художницы Елены Разумковой | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 12+

Горячий шёлк | Выставка произведений Эльвиры Нерловой | 11.00-19.00 | Дом художника | 6+

Пермь как Пермь | Фотовыставка-исследование | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Пермь-Третья | 12.00-21.00 | Музей современного искусства PERMM | 12+

Утопия драконов | 12.00-21.00 | Музей современного искусства PERMM | 6+

29 апреля | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ШОУ, ЛЕКЦИИ

Big Dance Show | Танцевальное шоу | 18.00 | Большой зал филармонии | 0+

Human | 19.00 | Театр «КТО» | 16+

Белорусский государственный ансамбль «Песняры». Золотые хиты и новые песни | 19.00 | ДК им. Ю. А. Гагарина | 6+

В глубины Вселенной | 19.00 | Планетарий | 12+

Владимирская площадь | 18.00 | Театр­-Театр | 16+

Господа Головлёвы | 18.00 | Театр юного зрителя | 16+

Группа «Действуй!» презентует свой новый альбом под названием «Сегодня» | 19.00 | Паб «Гвоздь» | 12+

Дядюшка Ау | 11.00 | Дом актёра | 3+

Закат эпохи динозавров | 15.00 | Планетарий | 6+

Иллюзионное шоу клоунов | 12.00 | Ресторан-театр «Данилин» | 3+

Как Тимоша на ракете летал | 10.30 | Планетарий | 3+

Концерт Sted. D X Pyrokinesis | 18.00 | Concert Hall Freedom | 12+

Концерт образцового коллектива эстрадного танца «Непоседы» | 12.00-14.00 | ДК им. А. Г. Солдатова | 0+

Кот в сапогах | 13.30 | Пермский театр кукол | 5+

Макбет | 14.00, 18.00 | У Моста | 14+

Маленькие трагедии | 19.00 | Театр кукол «Туки­Луки» | 16+

Наш космический дом | 17.00 | Планетарий | 8+

Попугай и веники | 19.00 | Дом актёра | 16+

Посадил дед репку | Интерактивный спектакль | 10.30, 12.30 | Детский центр «Кот Морковкин» | 0+

Приключения зайчонка Тафика | 12.00 | Планетарий | 5+

Птахосказки | 12.00 | Театр «КТО» | 3+

Рикки-­Тикки-­Тави | 11.00, 14.00 | Театр кукол «Туки­Луки» | 4+

Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья | 12.00, 15.00 | Сцена-­Молот | 6+

Теремок | 11.00 | Пермский театр кукол | 4+

Щелкунчик | 19.00 | Театр оперы и балета | 6+

29 апреля | СОРЕВНОВАНИЯ, КОНКУРСЫ

В голове одни танцы | Фестиваль-конкурс балетмейстерских работ | 15.00-17.00 | ДК им. М. И. Калинина | 0+

Гала-концерт победителей и призёров открытого городского фестиваля детского и юношеского творчества «Мир вашему дому» | 15.00 | Дворец культуры «Искра» | 0+

30 апреля | ВЫСТАВКИ

222 яйца | 10.00-19.00 | Музей пермских древностей | 0+

Бесстрашно открытое сердце | Персональная выставка художницы Елены Разумковой | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 12+

Всё о Еве | Арт-проект | 11.00-19.00 | Галерея «Уникум» | 6+

Горячий шёлк | Выставка произведений Эльвиры Нерловой | 11.00-19.00 | Дом художника | 6+

Заколдованные принцессы | 10.00-18.00 | Библиотека № 13 им. В. Г. Короленко | 0+

Пермь как Пермь | Фотовыставка-исследование | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Пермь-Третья | 12.00-21.00 | Музей современного искусства PERMM | 12+

Утопия драконов | 12.00-21.00 | Музей современного искусства PERMM | 6+

30 апреля | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ШОУ, ВЫСТАВКИ

Вальпургиев вечер | 19.00 | Рок-бар «Цех» | 16+

Воздушные призраки | 19.00 | Планетарий | 8+

Концерт группы «Элизиум» | 18.00 | Concert Hall Freedom | 12+

Круиз по Солнечной системе | 15.00 | Планетарий | 6+

Майские вечера | Концертная программа для жителей микрорайона | 16.00 | Зал общественного центра Орджоникидзевского района | 0+

Небесные светлячки | 10.30 | Планетарий | 3+

Рыжая плутовка | 14.00 | Театр кукол «Туки­Луки» | 3+

Сказочные истории о полётах в космос | 12.00 | Планетарий | 5+

Творческий проект Red Ties | 20.00 | Паб «Соль» | 16+

Чудо-репка | 11.00 | Дворец молодёжи города Перми | 3+

1 мая | ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА

9.00-10.00 | Праздничная программа, посвящённая Дню международной солидарности трудящихся | Площадь ДК им. А. Г. Солдатова | 0+

10.00 | Радиогазета, посвящённая Дню Весны и Труда Площадь | ДК им. А. С. Пушкина | 0+

10.00-13.00 | Программа, посвящённая празднику Весны и Труда | Площадь перед НПО «Искра» | 0+

11.00 | Праздничная демонстрация, посвящённая Дню Весны и Труда | Улицы города Перми | 0+

11.00-13.00 | Праздничный концерт «Мир! Труд! Май!» | ДК им. С. М. Кирова | 0+

12.00 | Концертная программа «Праздник Весны и Труда» | Площадь перед Пермским театром оперы и балета | 0+

12.00, 14.00 | Первомайская кинодемонстрация | Киноцентр «Премьер» | 6+

12.00-15.00 | Музыкальное сопровождение (радиоконцерт) «Мир. Труд. Май» | Сквер ДЦДиТ «Родина» | 0+

12.00-17.00 | Праздничная программа, посвящённая Дню Весны и Труда | Парк развлечений им. М. Горького | 0+

14.00-17.00 | Концертная программа, посвящённая празднованию Дня Весны и Труда. Открытие летнего сезона в парках | Парк «Счастье есть» | 0+

14.00-17.00 | Концертная программа, посвящённая празднованию Дня Весны и Труда. Открытие летнего сезона в парках | Парк им. Чехова | 0+

15.00-18.00 | Концертная программа, посвящённая празднованию Дня Весны и Труда. Открытие летнего сезона в парках | Сад им. Свердлова | 0+

14.00-17.00 | Праздничная концертная программа, посвящённая открытию сезона в парках Перми | Сад им. Миндовского | 0+

1 мая | ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

222 яйца | Выставка | 10.00-19.00 | Музей пермских древностей | 0+

Звёздный полёт | Второй открытый городской конкурс самодельных летательных аппаратов | 13.00-17.00 | Парк им. М. Горького | 0+

Концерт группы «BluesСобеседник» | 20.00 | Ё-бар | 16+

Краевая эстафета на призы газеты «Звезда» | 12.00-16.00 | Стадион «Динамо» | 0+

Ханума | 14.00, 18.00 | У Моста | 12+

Художественный фильм «Любовь и голуби» | 14.00 | Центр досуга Мотовилихинского района | 12+

2 мая | ВЫСТАВКИ

222 яйца | 10.00-19.00 | Музей пермских древностей | 0+

Бесстрашно открытое сердце | Персональная выставка художницы Елены Разумковой | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 12+

Всё о Еве | Арт-проект | 11.00-19.00 | Галерея «Уникум» | 6+

Горячий шёлк | Выставка произведений Эльвиры Нерловой | 11.00-19.00 | Дом художника | 6+

Пермь как Пермь | Фотовыставка-исследование | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Пермь-Третья | 12.00-21.00 | Музей современного искусства PERMM | 12+

2 мая | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ

Александр Дюмин. Не жалею | Концерт для друзей | 20.00 | Ресторан «Кама» | 16+

Господа Головлёвы | 18.00 | Театр юного зрителя | 16+

Праздничный концерт для жителей микрорайона Гайва | 14.00-15.00 | ДЦДиТ «Родина» | 0+

Ханума | 14.00, 18.00 | У Моста | 12+