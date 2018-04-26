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В Калининграде на жилом доме рисуют портрет космонавта Леонова
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В Калининграде на жилом доме рисуют портрет космонавта Леонова 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Уличный художник Глеб Михайлов создает портрет космонавта Алексея Леонова на фасаде жилой многоэтажки на пересечении проспекта Мира и улицы Леонова.
«Это заказ губернатора, который напрямую ко мне обратился. Ему понравился портрет Толстого и он попросил нарисовать Леонова», — сказал Глеб Михайлов.
Жители многоэтажки поначалу реагировали на появление художника по-разному. Кто-то с интересом смотрел, а кто-то пытался помешать.
«Люди привыкли, что если человек с баллоном краски, то сейчас будет граффити. Меня даже пытались водой облить. Но в целом люди относятся позитивно», — отметил художник.
Портрет Алексея Леонова планируют завершить в течение двух дней.
Фото: mail.ru
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