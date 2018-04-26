Карта, деньги, «Винзавод»: стал ли арт-кластер супругов Троценко успешным бизнес-проектом

Открывшийся в 2007 году «Винзавод», крупнейший московский частный арт-кластер, смог пережить кризисы 2008, 2012, 2014 годов. Финансовым неурядицам и нестабильности супруги Троценко , владельцы и основатели «Винзавода», противопоставили железную хватку администрирования. В отличие от многих меценатских проектов, сокращенных или замороженных, «Винзавод» продолжал свое развитие в течение 10 лет. В конце 2017 года центр объявил свою стратегию на пять ближайших лет.

Как все начиналось

«Винзавод» открылся на месте разорившегося винного комбината «Московская Бавария» в квартале промышленной застройки XIX века. Фабричные руины выкупили Софья и Роман Троценко, вложили в реконструкцию $12 млн (автор проекта — архитектор Александр Бродский ) и перевезли на «Винзавод» ведущие галереи Москвы. На задворках Курского вокзала, словно в Сохо или Челси, возник галерейный квартал, где расположились «Ѓалерея М&Ю Гельман», «Айдан», «Риджина» и XL. Спустя 10 лет из четырех первых поселенцев «Винзавода» осталось двое: XL и «Риджина». Но арт-кластер продолжает работать.

Художественная среда на «Винзаводе» выживает, невзирая на все экономические показатели. «Арт-рынка нет, но продажи есть», — говорит владелица XL Елена Селина

Куратор и галерист Марат Гельман считает, что своей жизнеспособностью арт-кластер обязан грамотной концепции. «До „Винзавода“ художественная среда была небольшая, но разрозненная. Троценко предложили галеристам съехаться. Эффект от совместных усилий нескольких галерей оказался сильнее. Конечно, „Винзавод“ не был первым. И клуб „Газгольдер“, и „Фабрика“ уже работали. Но там владельцы вмешивались в работу галерей. А „Винзавод“ объявил: делайте что хотите».

Николай Палажченко , первый арт-директор «Винзавода» и представитель ярмарки Art Basel на территории стран бывшего СССР, уверен: создать такой проект, повторив увиденное где-то за границей, невозможно. Одним из главных открытий «Винзавода» Палажченко называет московскую публику. «Никто из нас не ожидал, что выставки в галереях вызовут зашкаливающий интерес. Оказалось, что культурные потребности горожан меняются гораздо быстрее, чем город. Москвичи пошли на „Винзавод“ за новым искусством, новыми форматами. На этой волне затем возникли „Гараж“, » Красный Октябрь », Artplay. Из нее родилась капковская революция. Это развитие тренда, который мы на «Винзаводе» уловили чуть раньше других».

«До «Винзавода» я снимала пространство для галереи в разных местах Москвы и знала почти всех, кто приходил на вернисаж, — рассказывает Селина. — Мне кажется оптимальным формат общего вернисажа. Сейчас на открытии я знаю не больше 10% своей публики». «Люди привыкли покупать искусство на „Винзаводе“. До этого у нас не было покупателей, которые приходили „с улицы“, а сейчас есть, впервые за несколько лет», — говорит Сергей Попов , владелец галереи pop/off/art, арендующей пространство на «Винзаводе» с 2011 года. По мнению Марины Цурцумия, владелицы Totibadze Gallery и соучредителя « [цурцум] кафе», успех «Винзавода» в его демократичности: «Люди могут смотреть искусство без сакрального трепета, как в музее».

Бизнес или меценатство

Владельцы арт-кластера рассматривают «Винзавод» как бизнес. Софья Троценко часто говорит: «Я не занимаюсь современным искусством. Я занимаюсь антикризисным управлением в области современного искусства». «Мы занимаемся бизнесом, — подчеркнула Софья Троценко Forbes Life. — Изначально мы понимали: важно, чтобы проект был экономически устойчивым, самостоятельным, не зависел от наших настроений и увлечений и обладал потенциалом к долгосрочному развитию. В первые два-три года существования „Винзавод“ достиг экономической стабильности. Свои инвестиции „Винзавод“ еще не окупил, это долгосрочные вложения, но стал самостоятельным».

Средняя ставка аренды для галереи на «Винзаводе» 6000–8000 рублей за 1 кв. м в месяц. Когда в 2012 году «Винзавод» понес первые потери и о закрытии объявила «Айдан», старейшая галерея Москвы, а следом за ней еще три, владелица «Винзавода» сочла необходимым объясниться, почему ЦСИ не идет на снижение арендных ставок: «Если не получается как коммерческая галерея, продажи не идут — пусть станут фондом и привлекают средства», — говорила Софья Троценко в интервью РИА «Новости» . Единственное закрытие не по экономическим причинам произошло в октябре 2017 года, когда «Винзавод» разорвал договор аренды с галереей «Культурный альянс. Проект Марата Гельмана». Марат Гельман связывает свое выселение с тем, что накануне в галерее прошел благотворительный аукцион в поддержку узников 6 мая. Софья Троценко называет другую причину: «Договор был расторгнут, потому что на этот момент Марат уже год не занимался галереей, а сдавал ее в субаренду».

Сейчас на «Винзаводе» открыты 11 галерей, базируется штаб-квартира аукционного дома Vladey, работают фотостудия, кафе, магазин товаров для художников, книжный магазин и четыре выставочных зала. Галереи проводят синхронизированный «Вечер вернисажей» — одновременно все 11 галерей открывают выставки.

Благодаря просчитанной технологии — все в одном месте и вместе — новые имена быстро вовлекаются в профессиональную художественую орбиту. Например, в 2007 году выставку Анны Желудь , только появившейся в Москве юной художницы, устраивала галерея «Айдан». В 2008-м ее приглашал в Пермь Марат Гельман, владелец галереи на «Винзаводе» и одновременно директор Пермского музея современного искусства. А на протяжении последних лет Анну Желудь представляет Елена Селина в своей галерее XL.

Арсений Жиляев и Владимир Логутов (на торгах Vladey в ноябре 2017 года работа Логутова из серии «Конец индустриальной эпохи» продана за €20 000) курировали на «Винзаводе» проект поддержки молодых художников «Старт» и подготовили сольные выставки в юбилейном проекте центра «Прощание с вечной молодостью». Автор еще одной «прощальной» выставки — Ирина Корина , художник, дважды участвовавший в Венецианской биеннале. Многолетний куратор и галерист Кориной — Елена Селина. В 2008 году третьей по счету выставкой «Старта» стала «Объекты защиты» Евгения Антуфьева . Так случился самый высокоскоростной старт десятилетия — за свой первый же проект художник получил премию Кандинского и стипендию итальянского фонда Collezione Maramotti. Сейчас Антуфьева представляют на рынке галереи «Риджина» и Pechersky Gallery. На торгах Phillips New Now в Лондоне его работа в апреле 2016 года ушла за £13 750. В 2009 году на «Старте» сделала свою первую выставку Татьяна Ахметгалиева (1-е место топ-100 молодых художников в 2017 году по версии InArt). Сейчас Ахметгалиеву представляет галерея «Риджина».

В новой пятилетней стратегии «Винзавода» сделана ставка на образование и поддержку молодых художников, критиков и кураторов. Экономический расчет владельцев арт-кластера показывает: с профессионалами иметь дело выгоднее.

Роман Троценко Рейтинг Forbes: №60 Состояние: $1700млн

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