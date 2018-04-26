Планы на выходные: выставка в трех актах, польское кино и Япония

Фестиваль Японии, выставка в трех актах и кино — главные события первых майских праздников в Москве от Sobesednik.ru

Выставки

В ММОМА на Петровке, 25 открывается «Генеральная репетиция». На самом деле найти единое определение проекту сложно: это и инсталляция, и перфоманс. «Генеральная репетиция» разбита на три акта. Ее цель — посмотреть на художественные произведения как на действующие лица, обладающие собственной биографией, характером и ролями, которые меняются в зависимости от сценария.

Персонажами пьесы выступили три работы из коллекций V-A-C, ММОМА и фонда KADIST. 26 апреля в музее начнется первый акт пьесы, написанный объединением «Театр Взаимных Действий» по мотивам пьесы А. П. Чехова «Чайка».

Концерты

29 апреля в «Олимпийском» выступят Thirty Seconds to Mars. В этом году группе исполняется 20 лет. Российские фанаты на концерте в Москве смогут не только услышать старые хиты, но и песни с новой пластинки.

Фестивали

С 27 апреля по 9 мая в Москве пройдет фестиваль «Московская весна A capella», в рамках которого на улицах столицы будут выступать более 1,5 тысячи исполнителей из 22 стран. При этом многие музыканты выбрали необычные места для выступления: так, например, кого-то будет петь прохожим на Рождественке с балкона гостиницы «Савой», а кто-то — с балкона «Известий»

На ВДНХ 28–29 апреля пройдет фестиваль японской культуры Hinode Power Japan. Любителей Японии и аниме ждут выступление рок-бэнда Yasuharu Takanashi & Yaiba, мастер-классы по рисованию манги, японские головоломки, зона с видеоиграми и японский стритфуд.

О тенденциях современной моды, стиле апсайкл и о том, как использовать старые вещи для создания нового имиджа, можно будет узнать на благотворительном фестивале Fashion Revolution, который пройдет 28–29 апреля на Хлебозаводе №9. Посетители также смогут приобрести оригинальную одежду, аксессуары, украшения и предметы интерьера, вся выручка от продажи которых пойдет на благотворительность.

Ярмарки

С 27 по 29 апреля в Москве пройдет II международный фестиваль «ГРАУНД зин фест», на котором малоизвестные издательские дома и музыкальные лейблы представят свои проекты. Гостей ярмарки ждут мастер-классы от художников, встречи с молодыми музыкантами, лекции о самиздате, маркет и многое другое.

Кино

На этой неделе в кино выходят фантастическая драма «Привидение», триллер «Правда или действие», польский фильм «Лицо», который мы уже посмотрели, а также российская картина «Танки».