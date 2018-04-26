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Планы на выходные: выставка в трех актах, польское кино и Япония
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Планы на выходные: выставка в трех актах, польское кино и Япония 

ИД «Собеседник» 32 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
Фестиваль Японии, выставка в трех актах и кино — главные события первых майских праздников в Москве от Sobesednik.ru.
Выставки
В ММОМА на Петровке, 25 открывается «Генеральная репетиция». На самом деле найти единое определение проекту сложно: это и инсталляция, и перфоманс. «Генеральная репетиция» разбита на три акта. Ее цель — посмотреть на художественные произведения как на действующие лица, обладающие собственной биографией, характером и ролями, которые меняются в зависимости от сценария.
Персонажами пьесы выступили три работы из коллекций V-A-C, ММОМА и фонда KADIST. 26 апреля в музее начнется первый акт пьесы, написанный объединением «Театр Взаимных Действий» по мотивам пьесы А. П. Чехова «Чайка».
Концерты
29 апреля в «Олимпийском» выступят Thirty Seconds to Mars. В этом году группе исполняется 20 лет. Российские фанаты на концерте в Москве смогут не только услышать старые хиты, но и песни с новой пластинки.
Фестивали
С 27 апреля по 9 мая в Москве пройдет фестиваль «Московская весна A capella», в рамках которого на улицах столицы будут выступать более 1,5 тысячи исполнителей из 22 стран. При этом многие музыканты выбрали необычные места для выступления: так, например, кого-то будет петь прохожим на Рождественке с балкона гостиницы «Савой», а кто-то — с балкона «Известий».
На ВДНХ 28–29 апреля пройдет фестиваль японской культуры Hinode Power Japan. Любителей Японии и аниме ждут выступление рок-бэнда Yasuharu Takanashi & Yaiba, мастер-классы по рисованию манги, японские головоломки, зона с видеоиграми и японский стритфуд.
О тенденциях современной моды, стиле апсайкл и о том, как использовать старые вещи для создания нового имиджа, можно будет узнать на благотворительном фестивале Fashion Revolution, который пройдет 28–29 апреля на Хлебозаводе №9. Посетители также смогут приобрести оригинальную одежду, аксессуары, украшения и предметы интерьера, вся выручка от продажи которых пойдет на благотворительность.
Ярмарки
С 27 по 29 апреля в Москве пройдет II международный фестиваль «ГРАУНД зин фест», на котором малоизвестные издательские дома и музыкальные лейблы представят свои проекты. Гостей ярмарки ждут мастер-классы от художников, встречи с молодыми музыкантами, лекции о самиздате, маркет и многое другое.
Кино
На этой неделе в кино выходят фантастическая драма «Привидение», триллер «Правда или действие», польский фильм «Лицо», который мы уже посмотрели, а также российская картина «Танки».
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