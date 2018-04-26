Работы пенсионеров из Черемушек покажут на выставке в «Меридиане»

Экспозиция «И волшебство, и вдохновение…», в которую вошли работы участников школы ремесел центра социального обслуживания «Черемушки», отмечающей в этом году свое десятилетие, продлится в центре культуры и искусства «Меридиан» до 29 апреля.

«На выставке представят декоративно-прикладное искусство и народное творчество во всем его многообразии — здесь и акварельная живопись, и вышивки лентами, бисером и изонитью, и вязание крючком и спицами, и лоскутное шитье, а также модульное оригами и квиллинг», — передают организаторы.

Стоит отметить, что для участников школы ремесел творческие занятия являются не только замечательным хобби, способным увлечь на долгие годы, но и прекрасной возможностью делиться результатами собственного труда, получать моральное и душевное удовлетворение.