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Работы пенсионеров из Черемушек покажут на выставке в «Меридиане»
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Работы пенсионеров из Черемушек покажут на выставке в «Меридиане» 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Экспозиция «И волшебство, и вдохновение…», в которую вошли работы участников школы ремесел центра социального обслуживания «Черемушки», отмечающей в этом году свое десятилетие, продлится в центре культуры и искусства «Меридиан» до 29 апреля.
«На выставке представят декоративно-прикладное искусство и народное творчество во всем его многообразии — здесь и акварельная живопись, и вышивки лентами, бисером и изонитью, и вязание крючком и спицами, и лоскутное шитье, а также модульное оригами и квиллинг», — передают организаторы.
Стоит отметить, что для участников школы ремесел творческие занятия являются не только замечательным хобби, способным увлечь на долгие годы, но и прекрасной возможностью делиться результатами собственного труда, получать моральное и душевное удовлетворение.
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