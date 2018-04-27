Около 7 тыс. жителей и гостей Санкт-Петербурга посетили уникальную выставку «Стражи морей. История маячной службы России»

Выставка является первым из двух проектов, осуществляемых Центральным военно-морским музеем в рамках подготовки программы «Тайны синей стихии», приуроченной к проведению ежегодной акции «Ночь музеев».

Уникальную выставку «Стражи морей. История маячной службы России», организованную Центральным военно-морским музеем совместно с Управлением навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации и частным музеем маячной службы в Кронштадте, за первую неделю работы посетило около 7 тыс. человек.

Выставка является первым из двух проектов, осуществляемых Центральным военно-морским музеем в рамках подготовки программы «Тайны синей стихии», приуроченной к проведению ежегодной акции «Ночь музеев».

На выставке можно увидеть не только картины с изображением известных маяков, но и их модели, в том числе плавучего маяка, флаги плавучих маяков и гидрографических судов, исторические документы и даже ключ от замка маяка. Экспозиция дает широкую панораму истории маяков, самым древним из которых считается Александрийская (Фаросская) башня, построенная в 283 году до нашей эры в Египте.

В настоящее время на берегах морей, омывающих Российскую Федерацию, расположено около 350 маяков, из них порядка 200 маяков и навигационных знаков можно отнести к объектам морского наследия, представляющим историческую и культурную ценность для России.

В нашей стране возникновение маяков связано с зарождением регулярного русского флота. Первые шаги в этом направлении были предприняты Петром I. В 1702 году в устье Дона для обеспечения плавания кораблей были построены три маяка. С тех пор маячное дело стало быстро развиваться. К указам о постройке новых маяков Петр I иногда прилагал и собственноручные чертежи предполагаемых сооружений. Первые работы по устройству маяков на Каспийском море относятся также ко времени царствования Петра I. К 1800 году Россия имела на Балтийском море 13 постоянных маяков и на Каспийском море один постоянный маяк.