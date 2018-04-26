Центральный военно-морской музей представит жителям Санкт-Петербурга уникальную по содержанию выставку «В плену у Посейдона»

Она будет развернута специально к «Ночи музеев». В ходе экскурсии посетителям будут рассказаны загадочные, до сих пор необъясненные, случаи кораблекрушений XVIII — XX веков.

19 мая жители Санкт-Петербурга и гости города смогут посетить специально развернутую к «Ночи музеев — 2018» выставке «В плену у Посейдона». В ходе экскурсии посетителям Центрального военно-морского музея будут рассказаны загадочные и зловещие случаи кораблекрушений XVIII — XX веков. При этом посетителей примет и временная выставка «Стражи морей», посвященная истории маячного дела в России и специально подготовленная к «Ночи музеев».

На площадках музея будет реализовано несколько музыкально-сценических проектов — «Аргонавты», «Саргассы», «Ультрамарин», объединенных главной идеей — все мы в душе романтики моря.

В программе примут участие известные музыкальные и театральные коллективы Санкт-Петербурга и страны, такие, как ансамбль «Рок-Челло», «Домино», театр традиционной японской культуры «Моногатори», ансамбль современного балета и многие другие — от классики до рока, от авторской бардовской песни до современной хореографии и иллюзиона.

Выступления на основных площадках будут сопровождаться лазерным и световым шоу «Аквамариновая фантасмагория».

На протяжении всей «Ночи музеев» будут проводиться интерактивные викторины, конкурсы, выступления реконструкторов. Будут работать фотозоны, где все желающие могут превращаться в «морских волков», зона аквагрима. На детской площадке «Абордаж» пройдет программа мастер-классов.