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«Объект перестанут тиражировать»: у пермского «Счастья не за горами» официально появился автор
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«Объект перестанут тиражировать»: у пермского «Счастья не за горами» официально появился автор 

59.ru 39 минут назад
Фото: 59.ru
Знаменитый пермский арт-объект «Счастье не за горами», установленный в 2009 году на набережной Камы за речным вокзалом, признан произведением московского художника Бориса Матросова. О том, зачем необходимо было признать Матросова автором, 59.ru рассказала арт-директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева.
Художник Борис Матросов получил ответ из «Городского центра охраны памятников» Перми о том, что его признали автором арт-объекта «Счастье не за горами». Об этом сообщает интернет-журнал «Звезда». По информации издания, до 12 июня у надписи установят табличку с именем автора.
— «Счастье не за горами» установили на набережной в 2009 году, во время выставки «Москвополис». Предполагалось, что после нее надпись демонтируют, но она так понравилась горожанам, что объект решили оставить, — рассказала 59.ru Наиля Аллахвердиева. — До февраля 2017 года арт-объект не был на балансе ни у одной организации, поэтому ни власти города, ни музей не имели права тратить деньги на его ремонт, все работы производились на волонтерской основе. При этом «Счастье не за горами» стал символом Перми, с его изображением выпускали сувениры.
По словам арт-директора музея современного искусства, автор объекта, московский художник Борис Матросов, не получал никаких отчислений с продажи продукции со «Счастьем не за горами».
— За всю историю «Счастья не за горами» никто не заплатил за него художнику ни копейки. Признание Матросова автором — это восстановление справедливости, — считает Аллахвердиева. — Также наличие автора защитит объект от тиражирования. Компании больше не смогут использовать надпись на своей продукции без согласования с художником.
Ранее в Перми установили памятник «футуристу жизни» Владимиру Гольцшмидту.
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