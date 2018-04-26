Работа мечты. Требуется директор, который будет созерцать море и провожать взглядом корабли

Открыта вакансия руководителя Музейно-выставочного комплекса на Шпицбергене. В самый близкий к Северному полюсу российский музей, расположенный в поселке Баренцбург (Норвегия), требуется новый директор.

Центр недавно отреставрировали, на первом этаже находятся выставочные пространства, на втором располагается археологическая коллекция. Прошлый руководитель музея Ольга Кострова отметила, что там есть «магический балкончик, с которого можно смотреть потрясающие по красоте закаты, слушать море и арктический ветер, встречать и провожать корабли».

В обязанности руководителя музейного комплекса входит экспозиционно-выставочная, методическая работа, учет и обеспечение хранения фондов, работа по развитию музея и других культурно-просветительских мероприятий Баренцбурга, проведение экскурсий и лекций, работа с туристами и жителями Баренцбурга. Соискатель должен иметь высшее гуманитарное образование и опыт работы в музее, — сообщает клуб «Моя планета».