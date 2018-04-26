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Открытие выставки «Спорт в советском фарфоре»
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Открытие выставки «Спорт в советском фарфоре» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В Корпусе Бенуа Русского музея представили выставку «Спорт в советском фарфоре, графике, скульптуре». Экспозиция включила 350 произведений советской керамики из личной коллекции ресторатора Леонида Ноткина, а также собрания Русского музея и Эрмитажа.
Почетным гостем экспозиции стала создатель скульптуры «Мальчик, сидящий на мяче» и десятка других классических работ, представленных на радость почитателям коллекционного фарфора, Людмила Волкова.
Поддержать советский спорт, запечатленный в фарфоре, пришли ректор Российской академии художеств им. Репина Семен Михайловский, советник директора Государственного Эрмитажа Николас Ильин, издатель Борис Пиотровский и другие.
Фотограф: Илья Плюснин
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