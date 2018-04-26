Школьница из Бабушкинского приняла участие в хореографическом конкурсе

Солистка ансамбля эстрадного танца «Радуга» школы № 281 приняла участие в конкурсе хореографического искусства «Территория талантов». Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.

«Анастасия Стрелец, пройдя отборочные туры, стала дипломантом Городского конкурса хореографического искусства «Территория талантов» в рамках Городской конкурсной программы «Новые вершины» в номинации «Современный эстрадный танец», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в конкурсе участвовали более 5000 человек. (ео)