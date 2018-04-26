Ещё
Губернатор Подмосковья заявил о росте популярности музея «Новый Иерусалим»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Губернатор Подмосковья заявил о росте популярности музея «Новый Иерусалим» 

RT на русском 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о росте популярности музея «Новый Иерусалим», сообщает телеканал «360».
«Руководство музея тесно работает с Третьяковской галереей, с Пушкинским музеем и ведущими галереями мира. Мы должны соответствовать всем требованиям, потому что шедевры требуют к себе особенного отношения», — сказал он.
Как отметил губернатор, экспозиции позволяют привлекать новых туристов и делать это место более популярным.
Воробьёв также поблагодарил руководителей и сотрудников музея.
Ранее НСН сообщала, что несколько городских музеев Керчи будут работать бесплатно 1 мая.
RT на русском: последние новости
В нью-йоркском Музее мадам Тюссо представили восковую Меланью Трамп СК возбудил дело после нападения обезьяны на ребёнка в Архангельске В Московском музее современного искусства покажут выставку-пьесу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы21
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру24
Как уходили знаменитости16
Киноляпы, которые никто не замечал23
Старейшие рестораны планеты
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение