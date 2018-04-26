Все больше туристов посещают музей «Новый Иерусалим» ‐ Воробьев

Музей «Новый Иерусалим» становится все более популярным. Об этом в эфире телеканала «360» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

Руководство музея тесно работает с Третьяковской галереей, с Пушкинским музеем и ведущими галереями мира. Мы должны соответствовать всем требованиям, потому что шедевры требуют к себе особенного отношения

— Андрей Воробьев.

По словам главы региона, экспозиции музея позволяют привлекать новых туристов и делать это место более популярным.

Хочу поблагодарить тех, кто работает в музее, руководителей и персонал — вы делаете очень важную работу

— Андрей Воробьев.