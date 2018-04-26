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Все больше туристов посещают музей «Новый Иерусалим» ‐ Воробьев
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Все больше туристов посещают музей «Новый Иерусалим» ‐ Воробьев 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Музей «Новый Иерусалим» становится все более популярным. Об этом в эфире телеканала «360» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Руководство музея тесно работает с Третьяковской галереей, с Пушкинским музеем и ведущими галереями мира. Мы должны соответствовать всем требованиям, потому что шедевры требуют к себе особенного отношения
— Андрей Воробьев.
По словам главы региона, экспозиции музея позволяют привлекать новых туристов и делать это место более популярным.
Хочу поблагодарить тех, кто работает в музее, руководителей и персонал — вы делаете очень важную работу
— Андрей Воробьев.
Картины Ивана Айвазовского, Константина Коровина, Филиппа Малявина, а также графика, редкие снимки и книги — всего 86 позиций — поступили в подмосковный музей «Новый Иерусалим». Все экспонаты — из коллекции осужденного экс‐замминистра финансов Подмосковья Валерия Носова.
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