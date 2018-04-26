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Туристы начали больше интересоваться музеем в Истре
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Туристы начали больше интересоваться музеем в Истре 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Музей «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре стал привлекать больше туристов и жителей региона, о нем начали узнавать, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Руководство музея очень тесно работает с Третьяковской галереей, с Пушкинским музеем и с ведущими галереями мира. Мы должны соответствовать всем необходимым стандартам безопасности. Требования очень высокие, шедевры требуют к себе особого отношения. Музей («Новый Иерусалим» — ред.) становится все более и более популярным», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».
Он добавил, что все большее количество людей узнает, приезжает, проводит выходные и будничные дни в музее.
«Экспозиции музея позволяют привлекать новых туристов, делать место все более и более популярным. Хочу поблагодарить тех, кто работает в музее, руководителей и весь персонал. Вы делаете очень важную и нужную работу, так держать», — сказал Воробьев.
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