Туристы начали больше интересоваться музеем в Истре

Музей «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре стал привлекать больше туристов и жителей региона, о нем начали узнавать, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Руководство музея очень тесно работает с Третьяковской галереей, с Пушкинским музеем и с ведущими галереями мира. Мы должны соответствовать всем необходимым стандартам безопасности. Требования очень высокие, шедевры требуют к себе особого отношения. Музей («Новый Иерусалим» — ред.) становится все более и более популярным», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье»

Он добавил, что все большее количество людей узнает, приезжает, проводит выходные и будничные дни в музее.

«Экспозиции музея позволяют привлекать новых туристов, делать место все более и более популярным. Хочу поблагодарить тех, кто работает в музее, руководителей и весь персонал. Вы делаете очень важную и нужную работу, так держать», — сказал Воробьев.