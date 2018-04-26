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Forbes Woman Club обсудил социальную роль женщин в современной России
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Forbes Woman Club обсудил социальную роль женщин в современной России 

Forbes.ru 46 минут назад
19 апреля 2018 года в Музее русского импрессионизма состоялась очередная встреча Forbes Woman Club «Жены: эволюция роли женщины в обществе». Место было выбрано не случайно, ведь с 1 февраля по 15 мая в Музее проходит выставка «Жены», на которой представлены более 40 женских портретов жен русских художников периода второй трети XIX— первой половины XX века.
Экскурсия по выставке продолжилась обсуждением социальных ролей женщин в современном мире. Дискуссию открыла директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова, продолжили президент фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софья Троценко и социолог, исполнительный директор Горбачев-Фонда Ольга Здравомыслова. Модерировала встречу редактор ForbesLife Яна Жиляева.
Швейцарская косметическая компания La Prairie вручила гостям вечера эксклюзивные подарки. Коктейли на основе коньяка Арарат по достоинству оценили все приглашенные.
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