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Живу дважды
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Живу дважды 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
С 27 апреля по 26 августа в Галерее Классической Фотографии пройдёт выставка здравствующего классика советской фотографии Леонида Лазарева «Живу дважды», приуроченная к 80-летнему юбилею мастера.
Экспозиция включает в себя несколько десятков знаковых работ, прочно вошедших в золотой фонд советской фотографии. Посетители выставки увидят сцены из московской жизни периода хрущёвской «оттепели».
Зная мой интерес к старинной фотографии и фототехнике, Леонид подарил мне забавное устройство — посограф фирмы Пате. Посограф — прадедушка современных фотоэкспонометров. Внешне он очень похож на плоский арифмометр — размером с современный планшет, вкладывается в изящный кожаный футляр. Передвигая условные значения на одной стороне милового устройства, можно вычислить нужную выдержку и диафрагму. Выпущенный в 1900-е годы посограф и сегодня работает — только надо пересчитать значения чувствительности уже век как не выпускающихся фотопластинок фирмы «Кодак». «Понимаешь, важно работать для души — а не только на заказ. Тогда твои фотографии будут всегда интересны!» — советует мне мастер.
На снимках Лазарева Москва выглядит очень живой. Но каждый снимок — с настроением, которое Леониду Лазареву удалось передать. Обыденные городские сюжеты как бы подсмотрены и, чем больше времени будет проходить, тем интересней будет их рассматривать. Выставка открыта с 26 апреля по 28 августа 2018 года.
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