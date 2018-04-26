Живу дважды

С 27 апреля по 26 августа в Галерее Классической Фотографии пройдёт выставка здравствующего классика советской фотографии Леонида Лазарева «Живу дважды», приуроченная к 80-летнему юбилею мастера.

Экспозиция включает в себя несколько десятков знаковых работ, прочно вошедших в золотой фонд советской фотографии. Посетители выставки увидят сцены из московской жизни периода хрущёвской «оттепели».

Зная мой интерес к старинной фотографии и фототехнике, Леонид подарил мне забавное устройство — посограф фирмы Пате. Посограф — прадедушка современных фотоэкспонометров. Внешне он очень похож на плоский арифмометр — размером с современный планшет, вкладывается в изящный кожаный футляр. Передвигая условные значения на одной стороне милового устройства, можно вычислить нужную выдержку и диафрагму. Выпущенный в 1900-е годы посограф и сегодня работает — только надо пересчитать значения чувствительности уже век как не выпускающихся фотопластинок фирмы «Кодак» . «Понимаешь, важно работать для души — а не только на заказ. Тогда твои фотографии будут всегда интересны!» — советует мне мастер.

На снимках Лазарева Москва выглядит очень живой. Но каждый снимок — с настроением, которое Леониду Лазареву удалось передать. Обыденные городские сюжеты как бы подсмотрены и, чем больше времени будет проходить, тем интересней будет их рассматривать. Выставка открыта с 26 апреля по 28 августа 2018 года.