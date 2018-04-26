Рядом с памятником Тургеневу появится скульптура Муму

Осенью этого года, накануне 200-летия Ивана Сергеевича Тургенева, которое будет отмечаться 9 ноября, в столице появится памятник, посвященный писателю. Место под него уже определено — сквер на улице Остоженка, рядом с домом 37/7 в районе Хамовники. Корреспондент «ВМ» побывал в мастерской скульптора, чтобы узнать, как идет работа над памятником.

Инициатором возведения памятника русскому классику стал известный столичный предприниматель Сергей Шмаков . Он же выступает в качестве спонсора этого проекта. А возведение памятнику великому русскому писателю — дело недешевое: проект оценивается в 10 миллионов рублей.

Памятник будет располагаться рядом с домом-музеем Ивана Тургенева на улице Остоженка, 37/7.

— Основная идея этого памятника — показать великого Тургенева не как умудренного опытом человека, а наоборот как энергичного, молодого писателя, — рассказал «ВМ» автор памятника, московский скульптор Сергей Казанцев . — По моему замыслу в левой руке он будет держать листки бумаги, а правая рука будет свободна. Сам памятник будет выполнен из бронзы и установлен на гранитный постамент с фрагментами греческой колонны. Чтобы добиться максимального портретного сходства, я воспользовался фотографиями писателя, сделанными в 1856 году.

Поскольку московский скульптор работает в реалистической манере, то к деталям он очень требователен. По его словам, для своего времени Иван Тургенев был очень высоким.

— Его мать, Варвара Петровна, называла сына Ивана «Александрийской колонной» и с гордостью описывала его рост в своих письмах друзьям, — говорит Казанцев. — Он составлял «два аршина и одиннадцать вершков», что в пересчете на современные меры длины равно 192 сантиметрам. Поэтому и памятник будет большим.

По проекту его высота — около трех метров, бронзовая фигура 220 сантиметров, постамент — 75 сантиметров. К скульптору также обратились сотрудники Государственного музея А. С. Пушкина (дом-музей И. Тургенева является одним из филиалов этого музея. — «ВМ») с просьбой помимо памятника писателю создать небольшую скульптуру бронзовой собачки — Муму, которую также установили бы в сквере.

— Внешний облик собачки довольно подробно изложен самим Тургеневым в рассказе «Муму», — говорит скульптор. — Он описывает ее как «очень ладную собачку испанской породы с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами». Под «испанской породой» в сегодняшней классификации пород подходит спаниель. Собачка будет почти в натуральную величину — 40 сантиметров на полуметровом постаменте.

СПРАВКА

Скульптор Сергей Казанцев — выпускник Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова. Творческую карьеру начал в 1970 году. С 1977 года — член Союза художников России. В 1993-го удостоен звания заслуженного художника РФ. В 2007 году Сергею Сергеевичу присвоено почетное звание народный художник Российской Федерации. Помимо станковой скульптуры работает в области мемориальной (надгробия Ваганьковского некрополя) и монументальной скульптуры (парк скульптур в Истринском районе Московской области).