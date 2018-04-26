Правительство РФ окажет поддержку участникам ЭКСПО-2025 при условии проведения выставки в России

26 апреля состоялся прием от имени Заявочного комитета ЭКСПО 2025 по случаю презентации российской заявки на право проведения Всемирной универсальной выставки, в котором приняли участие около ста представителей дипломатических миссий, включая Чрезвычайных и Полномочных послов, а также члены Организационного комитета ЭКСПО 2025, руководство правительства Свердловской области , представители федеральных органов исполнительной власти и крупного бизнеса. Мероприятие стало одним из крупнейших событий с участием дипломатического корпуса, проведенных на территории Российской Федерации с начала 2018 года.

Гостям приема была презентована концепция Smart City («Умного города»), который будет создан в Екатеринбурге с применением передовых технологий на месте проведения выставки. Площадь ЭКСПО-2025 составит 555 гектаров, и это самая большая территория за всю историю Всемирных выставок. Конкурентами уральской столицы являются японская Осака и азербайджанский Баку.

«Я не сомневаюсь, что каждая из заявленных стран могла бы провести Всемирную выставку на высоком уровне. В России мы готовы приветствовать всех представителей стран как наших друзей и обсуждать с ними глобальные вопросы. ЭКСПО 2025 — это наша мечта. Наша страна была и остается частью мирового движения ЭКСПО с самого его зарождения в 1851 году. Но ни разу мы не принимали выставку у себя», — отметил Аркадий Дворкович , председатель Организационного комитета ЭКСПО 2025, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Также вице-премьер напомнил, что у России имеется огромный опыт проведения таких масштабных мероприятий, как саммиты БРИК ШОС в 2009 году, летняя Универсиада в Казани в 2012 году, зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году, ежегодный Санкт-Петербургский экономический форум и многие другие.

«Мы ценим каждого потенциального участника Всемирной выставки, поэтому предлагаем программу поддержки для развивающихся стран. Она включает в себя покрытие расходов на участие в ЭКСПО, помощь в создании павильона, разработке экспозиции. Мы ожидаем, что этой программой смогут воспользоваться около 100 стран», — подчеркнул Аркадий Дворкович.

В начале апреля в Москве состоялась встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с представителями инспекционной комиссии Международного бюро выставок (МБВ), которые прибыли в Россию с трехдневным визитом с целью оценить готовность Екатеринбурга принять ЭКСПО 2025. По результатам визита представители МБВ сообщили, что у Екатеринбурга есть все необходимое, чтобы провести главную выставку планеты.