На Хайнане открылся Музей Южно-Китайского моря

Хайкоу, 26 апреля / Синьхуа / — Новый Музей Южно-Китайского моря официально открылся сегодня в поселке Таньмэнь городского уезда Цюнхай провинции Хайнань /Южный Китай/. Одновременно в музее открылись две экспозиции: «800 лет ожидания: затонувшее судно „Хуагуанцзяо-1“» и «Поиски следов в морских глубинах: китайская подводная археология и охрана подводного культурного наследия в Южно-Китайском море». Также посетители смогут увидеть реконструированный макет «Хуагуанцзяо-1». Открытие музея приурочено к 30-летней годовщине образования провинции Хайнань. Фотографии Синьхуа/Чжао Инцюань

Хайкоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Новый Музей Южно-Китайского моря официально открылся сегодня в поселке Таньмэнь городского уезда Цюнхай провинции Хайнань /Южный Китай/. Одновременно в музее открылись две экспозиции: «800 лет ожидания: затонувшее судно „Хуагуанцзяо-1“» и «Поиски следов в морских глубинах: китайская подводная археология и охрана подводного культурного наследия в Южно-Китайском море». Также посетители смогут увидеть реконструированный макет «Хуагуанцзяо-1». Открытие музея приурочено к 30-летней годовщине образования провинции Хайнань. Фотографии Синьхуа/Чжао Инцюань

Хайкоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Новый Музей Южно-Китайского моря официально открылся сегодня в поселке Таньмэнь городского уезда Цюнхай провинции Хайнань /Южный Китай/. Одновременно в музее открылись две экспозиции: «800 лет ожидания: затонувшее судно „Хуагуанцзяо-1“» и «Поиски следов в морских глубинах: китайская подводная археология и охрана подводного культурного наследия в Южно-Китайском море». Также посетители смогут увидеть реконструированный макет «Хуагуанцзяо-1». Открытие музея приурочено к 30-летней годовщине образования провинции Хайнань. Фотографии Синьхуа/Чжао Инцюань

Хайкоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Новый Музей Южно-Китайского моря официально открылся сегодня в поселке Таньмэнь городского уезда Цюнхай провинции Хайнань /Южный Китай/. Одновременно в музее открылись две экспозиции: «800 лет ожидания: затонувшее судно „Хуагуанцзяо-1“» и «Поиски следов в морских глубинах: китайская подводная археология и охрана подводного культурного наследия в Южно-Китайском море». Также посетители смогут увидеть реконструированный макет «Хуагуанцзяо-1». Открытие музея приурочено к 30-летней годовщине образования провинции Хайнань. Фотографии Синьхуа/Чжао Инцюань

Хайкоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Новый Музей Южно-Китайского моря официально открылся сегодня в поселке Таньмэнь городского уезда Цюнхай провинции Хайнань /Южный Китай/. Одновременно в музее открылись две экспозиции: «800 лет ожидания: затонувшее судно „Хуагуанцзяо-1“» и «Поиски следов в морских глубинах: китайская подводная археология и охрана подводного культурного наследия в Южно-Китайском море». Также посетители смогут увидеть реконструированный макет «Хуагуанцзяо-1». Открытие музея приурочено к 30-летней годовщине образования провинции Хайнань. Фотографии Синьхуа/Чжао Инцюань

Хайкоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Новый Музей Южно-Китайского моря официально открылся сегодня в поселке Таньмэнь городского уезда Цюнхай провинции Хайнань /Южный Китай/. Одновременно в музее открылись две экспозиции: «800 лет ожидания: затонувшее судно „Хуагуанцзяо-1“» и «Поиски следов в морских глубинах: китайская подводная археология и охрана подводного культурного наследия в Южно-Китайском море». Также посетители смогут увидеть реконструированный макет «Хуагуанцзяо-1». Открытие музея приурочено к 30-летней годовщине образования провинции Хайнань. Фотографии Синьхуа/Чжао Инцюань