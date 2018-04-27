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На Хайнане открылся Музей Южно-Китайского моря
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На Хайнане открылся Музей Южно-Китайского моря 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Хайкоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Новый Музей Южно-Китайского моря официально открылся сегодня в поселке Таньмэнь городского уезда Цюнхай провинции Хайнань /Южный Китай/. Одновременно в музее открылись две экспозиции: «800 лет ожидания: затонувшее судно „Хуагуанцзяо-1“» и «Поиски следов в морских глубинах: китайская подводная археология и охрана подводного культурного наследия в Южно-Китайском море». Также посетители смогут увидеть реконструированный макет «Хуагуанцзяо-1». Открытие музея приурочено к 30-летней годовщине образования провинции Хайнань. Фотографии Синьхуа/Чжао Инцюань
Хайкоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Новый Музей Южно-Китайского моря официально открылся сегодня в поселке Таньмэнь городского уезда Цюнхай провинции Хайнань /Южный Китай/. Одновременно в музее открылись две экспозиции: «800 лет ожидания: затонувшее судно „Хуагуанцзяо-1“» и «Поиски следов в морских глубинах: китайская подводная археология и охрана подводного культурного наследия в Южно-Китайском море». Также посетители смогут увидеть реконструированный макет «Хуагуанцзяо-1». Открытие музея приурочено к 30-летней годовщине образования провинции Хайнань. Фотографии Синьхуа/Чжао Инцюань
Хайкоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Новый Музей Южно-Китайского моря официально открылся сегодня в поселке Таньмэнь городского уезда Цюнхай провинции Хайнань /Южный Китай/. Одновременно в музее открылись две экспозиции: «800 лет ожидания: затонувшее судно „Хуагуанцзяо-1“» и «Поиски следов в морских глубинах: китайская подводная археология и охрана подводного культурного наследия в Южно-Китайском море». Также посетители смогут увидеть реконструированный макет «Хуагуанцзяо-1». Открытие музея приурочено к 30-летней годовщине образования провинции Хайнань. Фотографии Синьхуа/Чжао Инцюань
Хайкоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Новый Музей Южно-Китайского моря официально открылся сегодня в поселке Таньмэнь городского уезда Цюнхай провинции Хайнань /Южный Китай/. Одновременно в музее открылись две экспозиции: «800 лет ожидания: затонувшее судно „Хуагуанцзяо-1“» и «Поиски следов в морских глубинах: китайская подводная археология и охрана подводного культурного наследия в Южно-Китайском море». Также посетители смогут увидеть реконструированный макет «Хуагуанцзяо-1». Открытие музея приурочено к 30-летней годовщине образования провинции Хайнань. Фотографии Синьхуа/Чжао Инцюань
Хайкоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Новый Музей Южно-Китайского моря официально открылся сегодня в поселке Таньмэнь городского уезда Цюнхай провинции Хайнань /Южный Китай/. Одновременно в музее открылись две экспозиции: «800 лет ожидания: затонувшее судно „Хуагуанцзяо-1“» и «Поиски следов в морских глубинах: китайская подводная археология и охрана подводного культурного наследия в Южно-Китайском море». Также посетители смогут увидеть реконструированный макет «Хуагуанцзяо-1». Открытие музея приурочено к 30-летней годовщине образования провинции Хайнань. Фотографии Синьхуа/Чжао Инцюань
Хайкоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Новый Музей Южно-Китайского моря официально открылся сегодня в поселке Таньмэнь городского уезда Цюнхай провинции Хайнань /Южный Китай/. Одновременно в музее открылись две экспозиции: «800 лет ожидания: затонувшее судно „Хуагуанцзяо-1“» и «Поиски следов в морских глубинах: китайская подводная археология и охрана подводного культурного наследия в Южно-Китайском море». Также посетители смогут увидеть реконструированный макет «Хуагуанцзяо-1». Открытие музея приурочено к 30-летней годовщине образования провинции Хайнань. Фотографии Синьхуа/Чжао Инцюань
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