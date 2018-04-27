Открылась 17-я Циндаоская международная выставка автомобильной промышленности

Циндао /пров. Шаньдун/, 26 апреля / Синьхуа / — 17-я Циндаоская международная выставка автомобильной промышленности официально открылась сегодня в экспоцентре Qingdao International Convention Center в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. На выставке представлено свыше 1000 моделей автомобилей от более чем 100 производителей. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн

Циндао /пров. Шаньдун/, 26 апреля /Синьхуа/ — 17-я Циндаоская международная выставка автомобильной промышленности официально открылась сегодня в экспоцентре Qingdao International Convention Center в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. На выставке представлено свыше 1000 моделей автомобилей от более чем 100 производителей. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн

Циндао /пров. Шаньдун/, 26 апреля /Синьхуа/ — 17-я Циндаоская международная выставка автомобильной промышленности официально открылась сегодня в экспоцентре Qingdao International Convention Center в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. На выставке представлено свыше 1000 моделей автомобилей от более чем 100 производителей. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн

Циндао /пров. Шаньдун/, 26 апреля /Синьхуа/ — 17-я Циндаоская международная выставка автомобильной промышленности официально открылась сегодня в экспоцентре Qingdao International Convention Center в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. На выставке представлено свыше 1000 моделей автомобилей от более чем 100 производителей. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн

Циндао /пров. Шаньдун/, 26 апреля /Синьхуа/ — 17-я Циндаоская международная выставка автомобильной промышленности официально открылась сегодня в экспоцентре Qingdao International Convention Center в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. На выставке представлено свыше 1000 моделей автомобилей от более чем 100 производителей. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн