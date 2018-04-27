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Открылась 17-я Циндаоская международная выставка автомобильной промышленности
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Открылась 17-я Циндаоская международная выставка автомобильной промышленности 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Циндао /пров. Шаньдун/, 26 апреля /Синьхуа/ — 17-я Циндаоская международная выставка автомобильной промышленности официально открылась сегодня в экспоцентре Qingdao International Convention Center в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. На выставке представлено свыше 1000 моделей автомобилей от более чем 100 производителей. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн
Циндао /пров. Шаньдун/, 26 апреля /Синьхуа/ — 17-я Циндаоская международная выставка автомобильной промышленности официально открылась сегодня в экспоцентре Qingdao International Convention Center в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. На выставке представлено свыше 1000 моделей автомобилей от более чем 100 производителей. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн
Циндао /пров. Шаньдун/, 26 апреля /Синьхуа/ — 17-я Циндаоская международная выставка автомобильной промышленности официально открылась сегодня в экспоцентре Qingdao International Convention Center в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. На выставке представлено свыше 1000 моделей автомобилей от более чем 100 производителей. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн
Циндао /пров. Шаньдун/, 26 апреля /Синьхуа/ — 17-я Циндаоская международная выставка автомобильной промышленности официально открылась сегодня в экспоцентре Qingdao International Convention Center в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. На выставке представлено свыше 1000 моделей автомобилей от более чем 100 производителей. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн
Циндао /пров. Шаньдун/, 26 апреля /Синьхуа/ — 17-я Циндаоская международная выставка автомобильной промышленности официально открылась сегодня в экспоцентре Qingdao International Convention Center в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. На выставке представлено свыше 1000 моделей автомобилей от более чем 100 производителей. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн
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