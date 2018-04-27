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В Китайском музее США открылась выставка о китайской медицине и фармацевтике
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В Китайском музее США открылась выставка о китайской медицине и фармацевтике 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Нью-Йорк, 26 апреля /Синьхуа/ — 25 апреля в Китайском музее США впервые открылась выставка, рассказывающая об истории развития китайской медицины и фармацевтики на территории Соединенных Штатов. Фотографии Синьхуа/Ван Ин  Нью-Йорк, 26 апреля /Синьхуа/ — 25 апреля в Китайском музее США впервые открылась выставка, рассказывающая об истории развития китайской медицины и фармацевтики на территории Соединенных Штатов. Фотографии Синьхуа/Ван Ин  Нью-Йорк, 26 апреля /Синьхуа/ — 25 апреля в Китайском музее США впервые открылась выставка, рассказывающая об истории развития китайской медицины и фармацевтики на территории Соединенных Штатов. Фотографии Синьхуа/Ван Ин  Нью-Йорк, 26 апреля /Синьхуа/ — 25 апреля в Китайском музее США впервые открылась выставка, рассказывающая об истории развития китайской медицины и фармацевтики на территории Соединенных Штатов. Фотографии Синьхуа/Ван Ин
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