В Китайском музее США открылась выставка о китайской медицине и фармацевтике 

Нью-Йорк, 26 апреля /Синьхуа/ — 25 апреля в Китайском музее США впервые открылась выставка, рассказывающая об истории развития китайской медицины и фармацевтики на территории Соединенных Штатов. Фотографии Синьхуа/Ван Ин Нью-Йорк, 26 апреля /Синьхуа/ — 25 апреля в Китайском музее США впервые открылась выставка, рассказывающая об истории развития китайской медицины и фармацевтики на территории Соединенных Штатов. Фотографии Синьхуа/Ван Ин Нью-Йорк, 26 апреля /Синьхуа/ — 25 апреля в Китайском музее США впервые открылась выставка, рассказывающая об истории развития китайской медицины и фармацевтики на территории Соединенных Штатов. Фотографии Синьхуа/Ван Ин Нью-Йорк, 26 апреля /Синьхуа/ — 25 апреля в Китайском музее США впервые открылась выставка, рассказывающая об истории развития китайской медицины и фармацевтики на территории Соединенных Штатов. Фотографии Синьхуа/Ван Ин