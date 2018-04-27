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Фонд «Культурное движение» презентовал в Орле бренд к юбилею Тургенева
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Фонд «Культурное движение» презентовал в Орле бренд к юбилею Тургенева 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Представление версии логотипа и фирменного стиля празднования 200-летнего юбилея Ивана Тургенева Общественного фонда «Кльтурное движение» прошло в Музее писателей-орловцев.
Руководитель фонда, заслуженный художник РФ Елена Шаренкова отметила, что подготовка к празднованию юбилея Тургенева является одним из ключевых проектов «Культурного движения» в течение нескольких лет. Фонд являлся организатором фестивалей «Мода на русское», «Мумуфест» и художественной росписи фасадов зданий на улице Ленина областного центра.
На презентации свой юбилейный логотип представил дизайнер Иван Клейменичев, сообщает пресс-служба регионального правительства. На встрече было отмечено, что работа над брендом проводилась в тесном взаимодействии с сотрудниками орловских музеев.
В основу концепции легла личность Ивана Тургенева. Также дизайнер использовал известные рисунки Елизаветы Бём.
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