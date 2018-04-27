Директор музея «Гараж»: число посетителей музеев в РФ впервые превысило число театралов

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина /. Россия переживает музейный бум — число посетителей музеев и выставок в 2018 году впервые превысило число театралов. Таким мнением поделился в пятницу в интервью ТАСС директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов , который принимает участие в Конференции директоров музеев мира в Нью-Йорке.

Музейный бум "За последние десять лет в России произошло колоссальное развитие в музейной и выставочной деятельности, — подчеркнул он. — Самое главное, растет посещаемость. Число посетителей музеев в этом году стало превышать количество посетителей театров. Такого в России еще никогда не было, и я думаю, что разрыв будет только увеличиваться".

В этом году «Гараж» отмечает десятилетие своего создания и, как считает его директор, музею принадлежит большая заслуга в произошедших изменениях, в том числе в восприятии людьми института музея. «Сегодня все понимают, что музей — это не только место, куда ты приходишь, чтобы посмотреть временную выставку или любимую работу в постоянной экспозиции, а пространство, где можно получать совершенно разный опыт, — заметил Белов. — Крупнейшие российские музеи меняются на наших глазах — Пушкинский, Третьяковская галерея, Эрмитаж , Московский музей современного искусства — и образуют новые, мультимедийные центры притяжения».

"Конечно, объемы российского и американского музейного строительства несопоставимы, — признал директор музея «Гараж», — но выставки, которые проводятся в нашей стране, и качество работ, хранящихся в фондах, совершенно конкурентоспособны. В Москве сейчас происходит настоящий музейный бум, — считает Белов. — Все институции прирастают новыми площадями, что в скором будущем полностью изменит музейный ландшафт. Например, на ВДНХ уже открыт современный Музей космонавтики и идет процесс реконструкции семи зданий для других музеев".

Десятилетие музея «Гараж»

Десятилетие музей современного искусства «Гараж» отметит этим летом большим числом новых проектов. «В мае распахнет двери наш традиционный летний кинотеатр, в котором пройдет более 120 сеансов, — рассказал директор музея. — Кроме того, мы открываем 13-метровую кинетическую скульптуру Вячеслава Колейчука , она будет звучать и двигаться и, надеемся, произведет впечатление на всех посетителей Парка Горького».

"Гараж" также откроет масштабную «выставку-исследование музея будущего». «Нас не обошел стороной и Чемпионат мира по футболу, — добавил Белов. — Свои работы, посвященные футболу, в музее представит немецкий фотограф Юрген Теллер ». Еще одним событием станет открытие нового входа в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта, который позволит облегчить доступ посетителей к музею и создать большую пешеходную зону в этой части парка, отметил директор «Гаража».

Многолетний опыт и новые идеи

В Нью-Йорке вместе с Антоном Беловым в Конференции директоров музеев мира принимают участие его коллеги, возглавляющие музейные институты из более чем десяти стран. «Эта конференция организована музеем Метрополитен, по приглашению которого в Нью-Йорк приехали директора разных музеев со всего мира — исторических, этнографических, современного искусства. В течение десяти дней они обмениваются между собой опытом и знаниями, а сотрудники Метрополитен рассказывают о своей повседневной работе и перенимают опыт коллег во всех областях музейной деятельности, от тонкостей в организации выставок до фандрайзинга и маркетинга», — пояснил Антон Белов.

Эта программа существует всего несколько лет, в прошлый раз в конференции со стороны России принимала участие директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова . Каждый год, по словам Белова, в Конференции представлены разные музеи, и в этом году в ней принимают участие директора в том числе из Ирака, Бразилии, Ливана, Индии, Франции, Германии.

По мнению директора «Гаража», изначально сотрудники музея Метрополитен, организовывая Конференцию, ставили задачу научиться чему-то новому у коллег за рубежом. В частности, Антон Белов в ходе нынешней встречи уже предложил американским коллегам больше внимания уделять инклюзивным проектам. Например, когда экскурсии проводятся одновременно для слабослышащих посетителей и их родственников с хорошим слухом или для детей с особенностями в развитии в одной группе с рядовыми школьниками. «Порой большие бюджеты институций, — заметил Белов, — не всегда являются гарантией эффективной работы, а у маленьких музеев есть свой уникальный опыт и ценные идеи, которые могут взять на вооружение музеи с мировым именем и огромными фондами».

Однако и директора других музеев получают большой опыт и новые возможности от общения друг с другом. «Благодаря участию в конференции у нас уже намечается сотрудничество с рядом зарубежных партнеров, — сообщил Антон Белов. — Сейчас мы договариваемся с музеями в Гонконге и в Дрездене о совместных проектах».

"Возможность неформального общения с коллегами, которая дала эта конференция, — важная и крайне полезная часть нашей работы. Она помогает перенастроить оптику и по-новому взглянуть на сильные и слабые стороны своей ежедневной деятельности", — заключил директор музея «Гараж».