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Искусство 2000-х
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Искусство 2000-х 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Нулевой цикл 2000-х связан с попытками превратить современное искусство в один из важных и необходимых общественных явлений, включающих в себя различные конкурирующие программы. Молодые художники часто придерживались левых взглядов и пытались создать критическую платформу по отношению к победившему неолиберализму. Таким образом, данный проект коррелирует с другим проектом Третьяковской галереи, осмысляющим место искусства в переломный период, — «Некто 1917» и продолжает серию выставок, посвященных этапам отечественной истории ("Оттепель").
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