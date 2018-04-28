Искусство 2000-х

Нулевой цикл 2000-х связан с попытками превратить современное искусство в один из важных и необходимых общественных явлений, включающих в себя различные конкурирующие программы. Молодые художники часто придерживались левых взглядов и пытались создать критическую платформу по отношению к победившему неолиберализму. Таким образом, данный проект коррелирует с другим проектом Третьяковской галереи, осмысляющим место искусства в переломный период, — «Некто 1917» и продолжает серию выставок, посвященных этапам отечественной истории ("Оттепель").