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В Барнауле открылась выставка электрогитар 50-80-х годов XX века
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В Барнауле открылась выставка электрогитар 50-80-х годов XX века 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Выставка электро— и электроакустических гитар 50-80-х годов XX века производства Чехии, Болгарии, Польши, ГДР и СССР.
Все музыкальные инструменты, среди которых есть легендарные Урал, Musima, Jolana, ORFEUS, Тоника, — из частного собрания. В коллекции есть очень редкий для СССР экземпляр — Гавайская электрогитара.
«У Вас будет уникальная возможность поиграть на раритетной гитаре и ощутить себя советской рок-звездой», — рассказали в музее «Город».
Адрес: ул. Л. Толстого, 24. Выставка работает до 19 мая.
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