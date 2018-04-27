В Барнауле открылась выставка электрогитар 50-80-х годов XX века

Выставка электро— и электроакустических гитар 50-80-х годов XX века производства Чехии, Болгарии, Польши, ГДР и СССР.

Все музыкальные инструменты, среди которых есть легендарные Урал, Musima, Jolana, ORFEUS, Тоника, — из частного собрания. В коллекции есть очень редкий для СССР экземпляр — Гавайская электрогитара.

«У Вас будет уникальная возможность поиграть на раритетной гитаре и ощутить себя советской рок-звездой», — рассказали в музее «Город».

Адрес: ул. Л. Толстого, 24. Выставка работает до 19 мая.