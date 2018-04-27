Как культурно провести майские праздники

pixabay.comКак культурно провести майские праздникиВпереди майские праздники. Традиционно, многие нижегородцы уедут на дачу, на природу. А что делать тем, кто останется в городе?

«Нижегородская правда» составила гид-путеводитель по интересным местам и культурным событиям в мае. Те, кто не боится ветра и любит великолепные виды заречную часть города, могут прогуляться по стене кремля. Фото со стадионом с высоты птичьего полёта, сделанные с самой высокой точки кремля, станут украшением вашей страницы в соцсетях. Для прогулок открыт участок от Дмитриевской до Ивановской башен. Прогулку можно совершить ежедневно с 10.00 до 18.00 (касса закрывается в 17.00)

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1 мая вход свободныйНижегородский государственный художественный музей, Кремль, корпус 3 с 28 апреля по 2 июля

Впервые в Нижнем Новгороде представлена монографическая выставка великого русского живописца, мастера пейзажной живописи и, по признанию современников, истинного «волшебника света» — Ивана Федоровича Шультце. В экспозицию вошло более 50 значимых работ периода жизни художника в России до 1920 года и эмиграции с 1921 по 1939 год из собственного собрания Фонда, частных коллекций России, Франции, Германии, Швейцарии и Канады, Российского государственного музея Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге. Частью экспозиции стали оригинальные почтовые открытки 1912–1916 годов, написанные Шультце. Наряду с работами Репина, Куинджи, Архипова, Маковского, Сурикова, пейзажи художника эффектно украшали миниатюрные бланки «открытых писем». Именно так называлась дореволюционная почтовая открытка — важнейший источник для изучения творчества многих выдающихся художников сегодня.

Время работы с 11.00 до 18.00 (6+) Художественный музей в Кремле

Выставка организована в форме дискуссии со зрителем. В двух залах музея представлены произведения живописи, графики и скульптуры, до сегодняшнего дня хранящиеся в фондах НГХМ. Живописные полотна были специально отреставрированы для этого проекта. Временной промежуток, к которому относится история создания этих произведений, охватывает более 75 лет. Экспозиция выставки выстроена вокруг нескольких ключевых экспонатов, в которых вопрос «Кому нужен Горький?» затрагивается в разных аспектах: Горький и власть, Горький и культура, Горький и Нижний Новгород, Горький и современность. Среди авторов произведений: Кукрыниксы, В. Ефанов, А. Кириллов, В. Мартынов и др. В экспозиции будут представлены 13 рельефов современного нижегородского скульптора С. Молькова «Нижний Новгород в начале ХХ века. Образы времени».

Время работы с 11.00 до 18.00 (12+) Премьера. Спектакль «Голодранцы и аристократы» по пьесе итальянского драматурга Эдуардо Скарпетта. Лёгкая комедия с элементами фарса: переодевания, внезапные разоблачения, сатира. Спектакль доставит удовольствие любителям острых шуток и актёрских импровизаций.

29 апреля. Начало в 18.00 (16+) Фольклорно-этнографический праздник «Красная горка».

«Красная горка» — праздник окончательной победы весны над зимними холодами. Игры и гулянья происходили на пригорках, раньше других освобождавшихся от снега, отсюда название — «красная» (то есть чистая, красивая) горка. Гости музея смогут поучаствовать в старинных обрядах и хороводах, потанцевать, принять участие в увлекательном народном состязании — «катании крашеных яиц», поиграть в городки.

В программе за «За землю, за волю, за лучшую долю» посетители увидят реконструкцию событий, связанных с вооруженными столкновениями «красных», «белых» и «зелёных», бытовые зарисовки периода 10-20 гг. 20 века, познакомятся с песенной культурой начала прошлого века. В празднике примут участие фольклорные ансамбли «Свети-Цвет», «Синий лён», «Макошь», «Покрова», «Светлица», «Оладушки», «НОВИК» (Нижегородское объединение военно-исторических клубов), Военно-исторический клуб «ПартизанЪ», мастера декоративно-прикладного искусства.

Нижний Новгород, ул. Горбатовская, 41, МАУК АЭМЗ «Щелоковский хутор».

2 мая в 13.00 (0+) Премьера. «Параллельные влюблённости».

Театр представляет два произведения — «Центр памяти» и «Неромантичный человек», писательницы Виктории Токаревой — нашей современницы Режиссёр Алла Решетникова , влюблённая в творчество писательницы поставила спектакль по собственной инсценировке токаревских рассказов.

02 мая. Начало в 18:30 (16+) 29 Апреля

Астрономическая азбука, 10:00 (6+)

Ребята, давайте жить дружно!, 10:30, 12:00 (0+)

Звёздные друзья зайчонка Тафика 11:00 (6+),

Космическая книга странствий, 12:30 (12+)

За волшебным шаром в космические дали, 13:30 (12+)

Космический мир Снежной королевы, 14:30 (6+)

В глубины вселенной, 16:00 (12+)

Планета скрипки, 18:30 (12+)

30 Апреля

Звёздные друзья зайчонка Тафика, 10:00 (6+)

Ребята, давайте жить дружно!, 10:30, 12:00 (0+)

Космический мир Снежной королевы, 11:30 (6+)

Астрономическая азбука, 13:00 (12+)

Первые на Марсе, 14:30 (12+)

Звёздное небо Нижнего, 16:00 (12+)

Два стёклышка, 16:00 (12+)

Невидимая мощь вселенной, 17:30 (12+)

Млечный путь, 19:00 (12+)

01 Мая Космический мир Снежной королевы, 10:00 (6+)

Звёздные друзья зайчонка Тафика, 11:30 (6+)

Астрономическая азбука, 13:00 (12+)

В глубины вселенной, 14:30, 19:00 (12+)

Рассвет космической эры, 17:00 (12+)

Космический тренажёр, 17:30 (12+)

Млечный путь, 18:00 (12+)

02 Мая Звёздные друзья зайчонка Тафика, 10:00 (6+)

Космическая книга странствий, 11:00 (12+)

Первые на Марсе, 12:00 (12+)

Космический мир Снежной королевы, 13:00 (6+)

Естественный отбор, 17:00 (12+)

В глубины вселенной, 18:00 (12+)

Млечный путь, 19:00 (12+)

Подробнее о программах смотрите на сайте нижегородского планетария