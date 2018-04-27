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Слово, музыка, былое: как развивалась культура края в 30-е годы?
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Слово, музыка, былое: как развивалась культура края в 30-е годы? 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
О культуре жители края никогда не забывали думать. Уже в 1930-е годы работали широко известные сегодня театры, филармония, музей.
17 мая 1937 г. принят в эксплуатацию Уссурийский драматический театр, его первые гастроли начались 27 сентября 1943 г. областной театр преобразуется в Приморский краевой колхозно-совхозный театр, к этому году относятся и первые гастроли.
3 ноября 1932 г. спектаклем «Улица радости» Н. Зархи начал свою историю Приморский академический краевой театр имени М. Горького. Имя писателя присвоили театру 11 октября 1932 г. решением Владивостокского городского совета.
В 1930 г. открыт молодёжный театр во Владивостоке. В 1946 г. его переименовали в Приморский краевой Театр юного зрителя, а в 2000 г. — в Приморский краевой драматический Театр молодежи.
В октябре 1939 г. открыта Приморская краевая филармония.
Кстати
В 1884 г. основан музей Общества изучения Амурского края. 10 мая 1939 г. Владивостокский государственный областной музей реорганизован в краевой краеведческий музей. 25 ноября 1985 г. он реорганизован в Приморский государственный объединенный музей имени В. К. Арсеньева.
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