Ещё
Станет просторнее и современнее: музей пермского порохового завода переедет в новое помещение
Далее:
Читайте также:
Ещё

Станет просторнее и современнее: музей пермского порохового завода переедет в новое помещение 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В 2019 году, к 85-летию предприятия, музей пермского порохового завода. Он по-прежнему будет находиться в комплексе зданий заводоуправления, но станет более просторным и современным.
— Юбилей завода — в июне следующего года. До этого времени мы завершим ремонт в помещении на Гальперина, 11а, закупим новое оборудование, и перевезем музейные экспозиции, — рассказали корреспонденту 59.ru на предприятии. — В результате музей станет более современным, в нем появятся различные цифровые устройства, взаимодействуя с которыми посетители смогут получать информацию об истории завода в интересной форме.
По информации канала «Ветта», в музее порохового завода будут установлены интерактивные стенды и видеоэкспозиции и большие экраны, реагирующие на касания.
Пока новое помещение не готово принять музей, экспозиции продолжают работать в соседнем здании, на Гальперина, 11.
— Попасть в музей может любой желающий, пропуск для этого не нужен. Вход для всех бесплатный, — пояснили на предприятии.
В музее пермского порохового завода можно узнать о его строительстве, развитии, современном состоянии, а также выдающихся работниках предприятия. Музей работает в будние дни с 9:00 до 16:00.
Ранее в Перми открылась выставка советских агитплакатов, на которой представлен огромный портрет маршала Жукова.
59.ru: последние новости
«Объект перестанут тиражировать»: у пермского «Счастья не за горами» официально появился автор В Пермь привезут огромный портрет маршала Жукова и советские агитационные плакаты 1940 годов Пермский художник нарисовал на стене дома четырехметровый портрет писателя Антона Чехова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей4
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру26
Фадеев собирается представить новый бойз-бэнд2
Как уходили знаменитости16
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение