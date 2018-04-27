Станет просторнее и современнее: музей пермского порохового завода переедет в новое помещение

В 2019 году, к 85-летию предприятия, музей пермского порохового завода. Он по-прежнему будет находиться в комплексе зданий заводоуправления, но станет более просторным и современным.

— Юбилей завода — в июне следующего года. До этого времени мы завершим ремонт в помещении на Гальперина, 11а, закупим новое оборудование, и перевезем музейные экспозиции, — рассказали корреспонденту 59.ru на предприятии. — В результате музей станет более современным, в нем появятся различные цифровые устройства, взаимодействуя с которыми посетители смогут получать информацию об истории завода в интересной форме.

По информации канала «Ветта», в музее порохового завода будут установлены интерактивные стенды и видеоэкспозиции и большие экраны, реагирующие на касания.

Пока новое помещение не готово принять музей, экспозиции продолжают работать в соседнем здании, на Гальперина, 11.

— Попасть в музей может любой желающий, пропуск для этого не нужен. Вход для всех бесплатный, — пояснили на предприятии.

В музее пермского порохового завода можно узнать о его строительстве, развитии, современном состоянии, а также выдающихся работниках предприятия. Музей работает в будние дни с 9:00 до 16:00.

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