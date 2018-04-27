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Оригиналы картин художников-авангардистов представили в Хабаровске
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Оригиналы картин художников-авангардистов представили в Хабаровске 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Эпатаж, дух бунтарства, отказ от классической эстетики и широкий формат, открывающий правду мира — все это авангард. Оценить оригиналы картин, на которых представлены новаторские идеи художников-авангардистов можно и в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», экспозиция будет готова в Дальневосточном художественном музее 29 апреля и продлится до 24 июня.
— Всего на выставке «Авангард ХХ век» будет представлено 50 оригинальных литографий из частных коллекций. Хабаровчане смогут познакомится с работами Сальвадора Дали, Рене Магритта, Хуана Миро, Марка Шагала. А также произведения менее известных художников, позволяющие проследить становление искусства авангарда по всему земному шару, — прокомментировала специалист по связям с общественностью Дальневосточного художественного музея Анастасия Бащенко.
Как говорят специалисты, авангардисты отказывались от классической эстетики, искали все новые экспериментальные методы реализации своих задумок. Например, художники использовали штукатурную лопатку для нанесения краски, тряпки или даже давили ногой тюбики. Они «думали» картины, а не рисовали их.
— Искусство авангарда может восхищать, удивлять, вызывать споры и недоумения, однако не может оставлять равнодушным. Представленные картины отличаются по технике, по стилистике выполнения работы. Каждую из них также дополняют информационные стенды. Они помогут посетителям получить более полное представление о творчестве мастеров авангарда XX века, — дополнила Анастасия Бащенко.
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