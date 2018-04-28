В Музее Москвы открылась выставка с участием осетинских художников

В Музее Москвы открылась выставка «Трагедия в углу», на которой собраны работы 34 молодых художников из 14 регионов России. Среди авторов — четыре художника из Северной Осетии.

Как поясняют организаторы, выставка является арт-путеводителем по России, рассказывающим о локальных проблемах и особенностях языком искусства. При этом были отобраны работы художников, относящихся к поколению родившихся в СССР или в 1990-е, которое обладает опытом жизни на сломе трех эпох и рассказывает о нем в своем творчестве — инсталляциях, картинах, фотографиях и видео.

Выставка «Трагедия в углу» будет работать до 20 мая.