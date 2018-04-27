Библиотека № 190 провела мастер-класс в Дарвинском музее

Сотрудники библиотеки № 190 не ограничиваются стенами своей библиотеки, а активно принимают участие в мероприятиях других культурных центров. Так, они уже во второй раз провели мастер-класс «Книга секретов» для детей в Государственном Дарвиновском музее.

Мастер-класс был приурочен к выставке «Образование книги». Библиотекари научили ребят делать миниатюрные книжки секретов по книге Светланы Прудниковой «История книг своими руками».

Они оформили свои произведения яркими вырезными иллюстрациями и собственными рисунками. При помощи особого шифра, известного только им, зашифровали послание и вложили его в специальный кармашек в книге.