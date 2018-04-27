Ещё
Библиотека № 190 провела мастер-класс в Дарвинском музее
Далее:
Читайте также:
Ещё

Библиотека № 190 провела мастер-класс в Дарвинском музее 

Коньково 39 минут назад
Фото: Коньково
Сотрудники библиотеки № 190 не ограничиваются стенами своей библиотеки, а активно принимают участие в мероприятиях других культурных центров. Так, они уже во второй раз провели мастер-класс «Книга секретов» для детей в Государственном Дарвиновском музее.
Мастер-класс был приурочен к выставке «Образование книги». Библиотекари научили ребят делать миниатюрные книжки секретов по книге Светланы Прудниковой «История книг своими руками».
Они оформили свои произведения яркими вырезными иллюстрациями и собственными рисунками. При помощи особого шифра, известного только им, зашифровали послание и вложили его в специальный кармашек в книге.
Коньково: последние новости
Программу благоустройства дворовых территорий района Коньково составили с учетом мнения активных граждан На Библионочи в Конькове прошла премьера спектакля о Докторе Лизе В субботнике в Тропарево поучаствовало около 3 тысяч человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей4
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру26
Фадеев собирается представить новый бойз-бэнд2
Как уходили знаменитости16
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение